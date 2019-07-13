0553 313 94 23

Uluslararası Arguvan Türkü Festivali Kadıköy İskelesi’nde tanıtıldı

Malatya’nın türküleriyle meşhur ilçesi Arguvan’da bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilecek Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’ne davet çağrısı Kadıköy iskelesinde yapıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:57
Uluslararası Arguvan Türkü Festivali Kadıköy İskelesi’nde tanıtıldı

Malatya’nın türküleriyle meşhur ilçesi Arguvan’da bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirilecek Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’ne davet çağrısı Kadıköy iskelesinde yapıldı. Halk oyunları ekibinin yaptığı gösterinin ardından davete katılanlar da halay çekti.


Malatya’nın türküleriyle meşhur ilçesi Arguvan’da her yıl düzenlenen Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’nin 14.’sü 27-28 Temmuz tarihlerinde Arguvan’da yapılacak. Arguvan türkülerinitanıyıp, sahiplenebilmek ve geçmişe yolculuk yapabilmek amacıyla her yıl düzenlenen festivale İstanbul’daki vatandaşların da katılımını sağlamak için çağrı yapıldı. Kadıköy iskelesinde düzenlenen etkinliğe, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Halk oyunları ekibinin dans gösterisiyle başlayan etkinlikte, Malatya’nın simgesi olan Arguvan kayısısı ikram edildi. Halk oyunları ekibinin dans gösterisinin ardından ise CHP’li vekiller de vatandaşlarla halay çekti.


Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş yaptığı açıklamada ,”Bugün burada Arguvanda düzenleyeceğimiz 14. uluslararası Arguvantürkü Festivalinim tanıtım programının İstanbul’a yanındayız burada hemşehrilerimiz sağ olsunlar oldukça kalabalık bir şekilde eşlik ediyorlar bugün İstanbul’da Kadıköy İskele meydanında halaylarımızla türkülerimizle kayısımızla Arguvan’ı tanıtacağız .Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’ne katılan herkesi ve tüm türkü severleri davet edeceğiz. Umuyoruz ki buraya gelen insanları zaten görüyoruz herkesin yüzünde gülümseme var herkes türkü yürekli herkes türkülerin güzelliği ile buraya geliyor. Biz buradan herkesi 27-28 Temmuz’da Arguvan’da Nazım Hikmet meydanında düzenleyeceğimiz 14. uluslararası Arguvan Türkü Festival’ine davet ediyoruz “diyerek konuşmalarına son verdi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı, ”Türkiye’nin tek uluslararası türkü festivali Arguvan türküleri ve gözesi herhalde Türkiye’de türkü deyince akla gelen yer Arguvan. Arguvan deyince akla gelen türkülerdir. O nedenle Türkiye açısından da Malatya açısından da önemli bir etkinlik 14. yapılıyor uluslararası bir etkinlik şunu net söyleyebiliriz dünyanın en güzel hasret türkülerinin söylendiği dünyanın en güzel aşk türkülerinin söylendiği dünyanın en güzel memleket hasreti türkülerinin söylendiği yerdir Arguvan. Umarız bu kültür devam eder” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:57
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adalet parkı açıldı
    1. Adalet parkı açıldı
    2. Alanya’da otel yangını korkuttu
    3. Mehmed Şevket Eygi'nin kedisini,..
    4. Darıca’da Kurban pazarı alanı..
    5. Türkiye Somali'deki terör saldırısını..
    6. Darüşşafaka Tekfen'den pota altına..
    7. Türk hakem çifti dünya şampiyonasında..
    8. Çiğli’de el sanatları kurslarına büyük..
    9. Zırhlı özel hareket aracına çarpan..
    10. Samsunspor, Atabey Çiçek'i kadrosuna..
    11. Deniz Türüç için Kayserispor’a bomba..
    12. Irak'ta DEAŞ'a yönelik hava harekatı:..
    13. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali..
    14. İstanbul'da korkutan yangın!
    15. “Profesörüm, beni kimse dolandıramaz”..
    16. Çarpıcı S-400 açıklaması: Olası..
    17. Trabzonspor, CAS'a başvurdu
    18. 15 Temmuz şehitleri Vatikan'da da..
    19. Süleyman Soylu: Bunu durdurmamız pek..
    20. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    21. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan..
    22. Türkler 15 Temmuz tatili sebebiyle..
    23. Başkan Mızraklı, Çocuk Yaz Kampı’nı..
    24. Kahta’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım..
    25. Uçak fobisinin üzerinden nasıl..
    26. "KKTC'nin yaklaşımının takdirle..
    27. Baba yüreği, kimseye ‘canım yanıyor’..
    28. Beşiktaş 35,3 milyon Euro gelir sağladı!
    29. Aman dikkat! Mideniz bu yüzden sürekli..
    30. Paris, katedral yangının etkilerini..
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da