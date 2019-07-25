Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de Kuzey Atlantik Antlaşması'na Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğü'nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunlar Resmi Gazete'de yer aldı

ANKARA (AA) - Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğü'nün çekince ile birlikte onaylanması ile 6 Şubat'ta Brüksel'de imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulundu. Söz konusu kanun hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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