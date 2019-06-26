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Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 eğitimi

Uluslararası Anadolu Kartalı 2019 Eğitimi'nin seçkin gözlemci günü ve basın turu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katılımıyla Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında yapıldı

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:32
Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 eğitimi

KONYA (AA) - Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığında yapıldı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi, ABD, Azerbaycan, İtalya, Katar, NATO, Pakistan, Ürdün ile Türk hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının katılımıyla 17-28 Haziran olarak planlanmıştı.

Eğitimin basın ve seçkin gözlemci günü, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi Komutanı Hava Pilot Binbaşı Turgay Tümer'in brifingiyle başladı.

Brifingde gazetecilerin sorusu üzerine, Tümer, ABD'nin tatbikata F-35 savaş uçaklarıyla değil, F-15'lerle katıldığını bildirdi.

Brifingin ardından eğitime katılan unsurlar, uçuşlarını gerçekleştirdi.

Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi'nde, senaryo kapsamında kırmızı ve mavi birliklere ait uçaklar harekat icra etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile diğer ülkelerin hava kuvvetleri komutanları, tatbikat uçuşlarını perdeye yansıtılan görüntüden izledi.

- Bugüne kadar yaklaşık 24 bin sorti uçuş gerçekleştirildi

Anadolu Kartalı Eğitimi, gerçek harekata benzetilmiş bir ortamda pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerinin arttırılması, müşterek ve birleşik harekat usullerinin denenmesi ve geliştirilmesi, gerçek harekat şartlarında kayıpların asgari seviyeye indirilmesi ve görev etkinliğinin azami seviyeye çıkarılması amacıyla her yıl milli ve/veya uluslararası olarak Anadolu Kartalı Eğitim Merkezinde icra ediliyor.

Eğitimler kapsamında icra edilen görevlerin eş zamanlı veya çok kısa sürede değerlendirilmesi maksadıyla kullanılan Hava Muharebesi Gösterim Sistemi (ACMI) ve Görev Sonu Değerlendirme Sistemi gibi eğitim yardımcıları da dikkate alındığında katılımcı unsurlara harbe hazırlık seviyelerini artırdıkları ileri seviye bir müşterek eğitim ortamı sunuyor.

Anadolu Kartalı Eğitim Merkezinin dünyada benzer imkanlara sahip üç taktik eğitim merkezinden biri ve Avrupa'da yer alan tek taktik eğitim merkezi olduğu belirtildi.

Merkezin kuruluşundan bugüne kadar 15 ülkenin katılımıyla 23 dönemi uluslararası 18 dönemi milli olmak üzere toplam 41 eğitim dönemi uygulandığı ve yaklaşık 24 bin sorti uçuş gerçekleştirildiği öğrenildi.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2019 Eğitimi 28 Haziran'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:32
  1. 3. Ana Jet Üs Komutanlığı
  2. Anadolu Kartalı
  3. Konya
  4. tatbikat

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