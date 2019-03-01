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Uluslararası alüminyum birlikleri, sübvansiyonlara karşı önlem istedi

ABD Alüminyum Birliği, Avrupa Alüminyum Birliği, Kanada, Meksika, Brezilya ve Japonya alüminyum birlikleri, 70 milyar dolarlık sübvansiyonlara karşı önlem talep etti

01 Mart 2019 Cuma 15:33
Uluslararası alüminyum birlikleri, sübvansiyonlara karşı önlem istedi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası alüminyum birlikleri, sübvansiyonlara karşı önlem istedi.

Uluslararası alüminyum birliklerinin ortak açıklamasına göre, ABD Alüminyum Birliği, Avrupa Alüminyum Birliği, Kanada, Meksika, Brezilya ve Japonya Alüminyum birlikleri, 70 milyar dolarlık sübvansiyonlara karşı önlem talep etti. Bu sübvansiyonların yüzde 90’ı Çinli üreticilere Çin devletinin verdiği doğrudan ve dolaylı desteklerden oluşuyor.

“Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD), 2019 yılının Ocak ayında dönüm noktası olarak adlandırılabilecek “Uluslararası Pazarlardaki Çarpıklıkların Ölçümü: Alüminyum Değer Zinciri” başlıklı bir rapor yayınladı.

Rapor, piyasa dışı güçlerin alüminyum üretim kapasitelerindeki artışlara nasıl neden olduklarını, değer zincirindeki olumsuz etkileriyle birlikte vurguluyor. Ayrıca ekonomik önem ve coğrafi dağılımları nedeni ile seçilen 17 uluslararası şirketin aldığı devlet desteğinin büyüklüğünü temkinli bir yaklaşımla tahmin ediyor. Bu şirketlerin 2013-2017 döneminde doğrudan ve dolaylı olarak 70 milyar dolara varan devlet desteklerinden yararlandığını gösteren raporun bir diğer dikkati çekici noktası ise bu sübvansiyonların yüzde 85'inin sadece beş firmaya gitmesi oluyor.

Rapor, sübvansiyonların yol açtığı sorunların giderilmesi için DTÖ'nün ticaret kurallarının yapısında iyileştirmeler öneriyor. Bunun yanı sıra tüm değer zinciri boyunca devlet desteğinin etkisini değerlendirme ve bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) hem destek veren hem de destek alan olmaları nedeniyle devlet aktörlerinin etkilerini daha iyi hesaba katma ihtiyacını da ortaya koyuyor.

Açıklamada, sektörün maruz kaldığı zararın kapsamı ve süresi göz önüne alınarak, hem çarpıklık yaratan devlet destekleri hem de kapasite fazlalığına karşı üst akım ve alt akım alüminyum sektörlerine ilişkin hızlı, hedefe odaklanmış ve kararlı eylemlerin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm üyelerimiz adına, sahip olduğumuz bilgi, deneyim ve sorumlulukla, alüminyum değer zincirindeki üreticilerin hakkaniyetli ve şeffaf koşullar altında rekabet edebilmesi için daha iyi dış ticaret kurallarını ortaya çıkarma ve normal pazar işleyişini yeniden tesis etmeye yönelik olarak hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara destek vermeye hazırız."


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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:33
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