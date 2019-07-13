Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Bursa'da düzenlenen yarışmada Gürcistan ekibi birinci oldu

BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması"nda Gürcistan ekibi birinci oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından gerçekleştirilen festivalde halk dansları yarışmasının finali Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı. İzleyicilerden büyük ilgi gören final gecesinde, katılımcı 21 ülkenin halk dansları toplulukları performanslarını sergiledi. Birinciliği Gürcistan'ın kazandığı yarışmada Türkmenistan ikinciliği, Bulgaristan üçüncülüğü elde etti. Ödülleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.