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Uluslararası alleben su sporları şenlikleri başladı

7’nci Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenlikleri, 4 ülke, 35 şehir, 70 kulüp ve bin 140 sporcunun katılımı ile başladı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:10
Uluslararası alleben su sporları şenlikleri başladı

7’nci Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenlikleri, 4 ülke, 35 şehir, 70 kulüp ve bin 140 sporcunun katılımı ile başladı.


Şehitkamil Belediye Başkanlığınca bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenlikleri, renkli anların yaşandığı coşku dolu açılışla başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, Ukrayna,temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye genelinde 35 farklı şehirden 70 Kulüp ve Bin 140 sporcunun mücadele edeceği organizasyon Alleben Yüzme Havuzunda 2 gün boyunca devam edecek.2019 Göbeklitepe yılına atfedilen organizasyonun açılış seremonisinde Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey,Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Hayri Özkeçeci ve Ceyda Gürsel,Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Kölemen ile çok sayıda kulüp yöneticisi, antrenör ve sporcu velisi şampiyon kulaçları yalnız bırakmadı.


“Yüzme sporunun alt yapısı daha çok güçlenecek”


Yüzme yarışları açılış seremonisinde katılımcı sporcularla yakından ilgilenen ve seremoni sırasında konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, yüzme sporunun alt yapısının daha da güçleneceğini ifade etti. Vali Gül, “Şehitkamil Belediye Başkanlığımızın ev sahipliğinde Gaziantep’in böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz.Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ve Valiliğimizin, Büyük Şehir Belediyemizin,İlçe Belediyelerimizin,Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalarla Gaziantep’te yüzme sporunun alt yapısı daha da güçlenecek. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.


“Spor şehri Gaziantep’e yakışan bir organizasyon”


7’inci Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenlikleri açılış seremonisinde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, organizasyonun spor şehri olarak anılan Gaziantep’e çok yakıştığını ifade ederek, “7 ncisi düzenlenen Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenliklerine 3 ülke, 35 şehir, 70 kulüp ve bin 140 sporcu katıldı.Yüzme sporunun prestijli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl uluslararası yarış takviminde de yer alan Alleben Su Sporları Şenliği,spor şehri olarak anılan Gaziantep’e çok yakıştı. Bundan sonraki süreçte de imkanlarımız doğrulusunda Yüzme branşı özelinde Türk sporuna değer katmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.


“Şehitkamil belediyemize ne kadar teşekkür etsek az kalır”


Açılış seremonisinde söz alan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın,yüzme sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı Şehitkamil Belediyesinin büyük bir teşekkürü hak ettiğini ifade etti. Federasyon Başkanı Yalçın, “Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 7.Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenlikleri kapsamında Gaziantep’te 3 farklı ülkemizden bin 140 sporcuyu misafir ediyoruz.Alleben Su Sporları Şenliğinin kapsamı her geçen gün büyüyor. Şehitkamil Belediyemize,Spora ve sporcuya büyük değer veren saygı değer Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ne kadar teşekkür etsek az kalır. Organizasyona katılan tüm sporcularımıza ve değerli idareci ve antrenörlerimize gönülden başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:10
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