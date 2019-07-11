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Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği sona erdi

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:27
Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği sona erdi

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Akşehir Kültür Merkezinde sahnelenen ‘Son Çıkış’ isimli tiyatro oyunu ile sona erdi.


Akşehir’de bu yıl 60.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, ‘Son Çıkış’ isimli tiyatro oyunu ile sona erdi. Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenen, Genel Yayın Yönetmenliğini Osman Doğan’ın yaptığı, Yunus Emre Obut’un yazıp yönettiği oyunda İsmail Emre Biliciler, Fatih Akçin, Yunus Emre Obut ve İhsan Sever rol aldı. Adem isimli bir gencin gecenin en karanlık anında, ıssız bir köprünün orta yerinde, aşağıya kadar sarkmış bir haldeyken, yoldan geçen biri adamın, Adem’i engelleyip, bu konuda ikna olana kadar onu köprünün korkuluklarına bağlamasının konu edildiği oyunda, garip bir balıkçının işe dahil olmasıyla arapsaçına dönen gelişmeler anlatıldı. İzleyenleri kimi zaman güldüren kimi zamanda verdiği ince mesajlarla düşündüren oyunun sonunda oyuncular, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, tiyatro oyuncularına teşekkür ederek plaket takdim etti.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, çok güzel tiyatro oyunu olduğunu belirterek, “Bu tiyatro oyunuyla 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlediğimiz programlarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben sizler adına sanatçılarımıza teşekkür ediyorum, gecemize renk kattılar. Bu sene dolu, dolu programlar yaşadık. İnşallah önümüzdeki sene 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde buluşmak dileğiyle, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:27
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