0553 313 94 23

Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisi doğduğunu belirterek, "Adına kısaca 'akıllı ulaşım' dediğimiz, 'bilişim destekli ulaşım' diye de özetlenebilecek olan bu yeni kategori, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi." dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:50
Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisi doğduğunu belirterek, "Adına kısaca 'akıllı ulaşım' dediğimiz, 'bilişim destekli ulaşım' diye de özetlenebilecek olan bu yeni kategori, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi." dedi.

Bakan Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın da katıldığı Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, teknolojik bir çağda yaşandığını, geçen yüzyılda teknoloji alanında kaydedilen gelişmelerin dünyayı çok köklü bir şekilde etkilediğini söyledi.

Bugün artık teknolojinin fethetmediği coğrafya, uygulanmadığı alanın neredeyse kalmadığına dikkati çeken Turhan, teknolojisiz yaşam sürmenin adeta imkansız hale geldiğini ifade etti.

Turhan, dünyada her şeyin baş döndürücü bir hızla değişerek geliştiğini, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin, erişim altyapılarıyla doğru orantılı olduğunu belirterek, bilişim değerlerinin de erişim yapılarının zenginliği haline dönüştüğünü dile getirdi.

Zamanla ulaşımın her türüne ve aşamasına iletişimin de ortak olmasıyla yeni bir ulaşım kategorisinin doğduğunu ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Adına kısaca 'akıllı ulaşım' dediğimiz, 'bilişim destekli ulaşım' diye de özetlenebilecek olan yeni kategori, özellikle kent yaşamında gündelik hayatın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Artık alışkanlık haline geldiğinden çoğumuzun farkına bile varmadığı birçok akıllı ulaşım uygulaması her an çalışmakta ve gerek sürücülere gerekse yolculara hizmet vermekte."

- Güvenlik ve konfor öncelik

Türkiye'de "tekerlek dönsün" anlayışıyla sadece memleketin her köşesine ulaşmayı hedefleyen çalışmalardan, bugün teknolojiyi yollara uyarlayan akıllı yollara gelindiğini anımsatan Turhan, artık uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yol yapımının, en önemli öncelik ve hedef haline geldiğini söyledi.

Turhan, yol, araç ve yolcu arasında karşılıklı iletişimin sağlanmasıyla ortaya çıkan "akıllı ulaşım sistemleri"nin Türkiye'de etkin kullanılabilmesi ve yurt geneline yaygınlaştırılması için 2023 stratejisinin belirlendiğini ifade ederek, Akıllı Ulaşım Sistemleri 2023 Stratejisi'nin eylem planıyla somutlaştırılarak yol haritasının oluşturulduğunu bildirdi.

- "Akıllı ulaşımın bileşenleriyle yolları akıllandırdık"

Birbirleriyle haberleşip ortak hareket eden araç ve yazılımların, yapılan hataları ve kazaların meydana gelme oranını azalttığını anlatan Turhan, gelişmiş ülkelerde bulunan affeden yol uygulamalarını Türkiye'de de uygulamaya başladıklarını dile getirdi.

Bakan Turhan, akıllı ulaşım sistemleri konusunda yapılan çalışmalara işaret ederek, "Biri ana merkez olmak üzere 18 akıllı ulaşım sistemleri merkezi ve kara yolu ağımızda bulunan 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile haberleşme altyapısı oluşturarak yollarımızı akıllı hale getiriyoruz. Bu hedef çerçevesinde 4 bin 733 kilometrenin planlamasını yaptık, şu ana kadar 505 kilometrelik kısmı tamamladık." diye konuştu.

Akıllı ulaşımın bileşenlerini oluşturarak yolları akıllandırdıklarını vurgulayan Turhan, "Amacımız yol boyunca araçlara güzergah, kaza önleme gibi konularda destek sunarak güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak." ifadesini kullandı.

Turhan, akıllı ulaşım hizmetlerinin temelinde insana verilen değerin olduğunu belirterek, "Bakanlık olarak oluşturduğumuz ulaştırma politikalarıyla hayata geçirdiğimiz ve geçirmeye devam ettiğimiz akıllı ulaşım sistem ve teknolojileriyle en baştaki hedefimiz, ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaları azaltmak." dedi.

Yaptıkları çalışmalarla kazanılanın sadece kaza oranlarının azaltılması olmadığını, aynı zamanda seyahat sürelerini kısalttıklarını hatırlatan Turhan, vatandaşlar ve girişimciler için zamanı daha etkin kullanmanın yollarını açtıklarını söyledi.

Turhan, akıllı ulaşım altyapısının getirilerini kent içinde de sağlayabilmek için benzer altyapıları buralarda da kurduklarını ve şehirleri akıllı hale getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza hızlı, kaliteli akıllı kent hizmetlerinin verilebilmesi için ulaşım, sağlık, güvenlik, enerji ve çevre dostu uygulamaların birbiriyle etkileşimli olmasını amaçlıyoruz. Teknolojinin gelişim hızı yatırımların gerçekleşme hızını aşabiliyor. Tüm planlarımızı ve altyapımızı olabildiğince esnek ve gelişmelere uyum sağlayabilecek şekilde tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz."

- Akıllı ulaşımda ortak dil oluşturma hedefi

AUS Türkiye Başkanı Erol Yanar da küresel rekabet ortamında en büyük gücün bilgi ve bilgiyi kullanma kabiliyeti olduğunu söyledi.

Bilgiyi kullanma kabiliyetinin, planlamayı ve o bilgiye ulaşıp üretime dönüştürenler arasındaki koordinasyonu zorunlu kıldığına işaret eden Yanar, koordinasyonla hareket etme kabiliyeti için ortak dil oluşturmanın mecburi olduğunu bildirdi. Yanar, akıllı ulaşımla ilgili ortak dili oluşturma fikrinin 2012'de yapılan çalıştayda ortaya çıktığını ifade etti.

Erol Yanar, akıllı ulaşım sistemlerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla farklı disiplin ve sektörlerden paydaşları bir araya getirerek koordine eden ve öneriler oluşturan çatı bir sivil toplum kuruluşu olarak yaklaşık 3 yıldır görev yaptıklarını kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:50
  1. Cahit Turhan
  2. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
    1. Tartıştığı arkadaşı tarafından..
    2. Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan..
    3. Başkan Özaltun’dan meclis üyelerine..
    4. Sözlü: "Beka için 1071’den beri bedel..
    5. Üniversitelerde etkinlik yarışı
    6. Memur-Sen masa tenisi turnuvasının..
    7. Araması bulunan 9 kişi yakalandı
    8. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi..
    9. Kylie Jenner dünyanın en genç..
    10. 91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit..
    11. Çığ altında kalan akademisyenler için..
    12. Şubat ayının zam şampiyonu taze..
    13. Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla..
    14. Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin..
    15. Altın fiyatları
    16. Burun estetiği ile ilgili 5 yanlış..
    17. Cezaevi personelinden kan bağışı
    18. Köyceğiz Anadolu Lisesi sporun sesine..
    19. Bakan Soylu AA Editör Masasına konuk..
    20. Ünal Karaman çıldırdı: Ben salağım ya..
    21. Cinsel istismarı, unuttuğu USB..
    22. "Adım Adım Ekonomi Kocaeli"
    23. Bakan Çavuşoğlu: "İhracatçılara..
    24. IMF'den Özbekistan'a "ekonomik" öneri
    25. Dünya Kadınlar Günü’ne özel Marilyn..
    26. GSS primi 2019 ne kadar Genel Sağlık..
    27. Sit alanına kaçak kazı yapanlar..
    28. Suudi Arabistan'da taht oyunları!..
    29. "Yeşil pasaportun süresinin 4-5 yıla..
    30. Yangın söndürme tüpü kurtardı
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!