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Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali’nden renkli görüntüler

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bu yıl 29.

19 Temmuz 2019 Cuma 20:45
Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali’nden renkli görüntüler

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bu yıl 29.’su düzenlenen“Uluslararası Müzik ve Halk Oyunları Festivali” renkli görüntülere sahne oldu.


Festivale yurt içi ve yurt dışından katılan gruplar, kortej yürüyüşünün ardından kemençe eşliğinde büyük horon halkası oluştururken, gruptakilerin horona ayak uydurmaları izleyenlerden büyük alkış aldı.


Çelenk sunumunun ardından yapılan kortej yürüyüşüne; Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Eki, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu katılırken, kortejde yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları grupları, Akçaabat Folklor Derneği ve yöresel gruplar, yayla göçü canlandırması renkli görüntüler oluşturdu.


Kortej yürüyüşe katılan gruplar daha sonra hep birlikte kemençe eşliğinde büyük horon halkası oluştururken, horona vatandaşlar da eşlik etti.


Özellikle yabancı grupların horona ayak uydurmaları izleyenler tarafından alkış alırken, festival yürüyüşüne Azerbaycan, Kırım, Bulgaristan, Gaziantep, Artvin, Edirne, Antalya, İstanbul, Manisa yörelerine ait halk oyunları grupları katıldı.


İstanbul Çarık Halk Dansları Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Rauf Öngay, festivale katılmaktan son derece memnun olduklarını ifade ederek, "Festivale İstanbul ekibi olarak katılıyoruz. Bizim bu festivale ilk katılışımız. Türkiye’nin dört bir yanına gidiyoruz. Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu olsun yaklaşık 80 kişilik bir kadromuz var. Bizim derneğimizin en önemli özelliği karı koca, eşler, kardeşler, çocuklar. 9-59 yaşında sahneye çıkan dansçılarımız da oluyor” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:45
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