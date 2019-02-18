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"Uluslararası Akademi Ödülleri"nde aday gösterme süreci başladı

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: - "Bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen TÜBA 2019 Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme süreci başladı"- "Süreç 7 Mayıs'a kadar devam edecek"

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:08
"Uluslararası Akademi Ödülleri"nde aday gösterme süreci başladı

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen "TÜBA 2019 Uluslararası Akademi Ödülleri"ne aday gösterme sürecinin başladığını, sürecin 7 Mayıs'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Acar, yazılı açıklamasında, TÜBA'nın bilimsel başarıları ödüllendirme ve uluslararası bilimsel ilişkilerini geliştirme görevi kapsamında 2015'te başlattığı "Uluslararası Akademi Ödülleri" programının, Türkiye'de ve dünya akademiler camiasında oldukça ilgi gördüğüne işaret etti.

Acar, bütün bilim insanlarının katılımına açık olan ödüllerin TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar, davet edilen diğer kişi ve kurumlarca aday gösterilen bilim insanları arasından seçilenlere verildiğine dikkati çekti.

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (TÜBA-GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser Ödülleriyle (TESEP) birlikte sahiplerine verilecek TÜBA 2019 Uluslararası Akademi Ödülleri'nin, her yıl fen ve mühendislik, sağlık ve yaşam ile sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere 3 kategoride düzenlendiğini hatırlatan Acar, "Aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ve katkıları, 3 ödül alanında oluşturulan TÜBA ödül komitelerince yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendiriliyor ve ödül sahipleri Akademi Konseyi tarafından belirleniyor." ifadesini kullandı.

Akademi Ödülü Madalyası, beratı ve yaklaşık 30 bin dolardan oluşan ödülün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verileceğini duyuran Acar, şunları kaydetti:

"İlgili alanda özgün, öncü ve çığır açıcı çalışmaları olan bilim insanlarına verilen ödüllerden biri, her yıl 3 alan arasında dönüşümlü olarak yalnızca Türkiye'de veya Türkiye bağlantılı çalışan bilim insanlarına veriliyor. 2019'da TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'nin Türkiye bağlantılı ödülü 'Sağlık ve Yaşam Bilimleri' kategorilerinde verilecek. TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında düzenlediği, Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri aday gösterme süreci 7 Mayıs'a kadar devam edecek."

Acar, bu yıl ödüllere ulusal ve uluslararası akademi ve üniversite camiasından daha fazla ilgi beklediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:08
  1. 2019
  2. Ahmet Cevat Acar
  3. TÜBA
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