Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar

Reuters haber ajansı, İsrail'in Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını bildirdi. İsrail ordusu, bu hamle için 'İsrail Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürecek ancak kendi sınırlarını da koruyacak' açıklamasında bulundu.

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, İsrail ordusu Suriye sınırındaki birliklerini bugün kuvvetlendirdi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Esed rejimine bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmaların artmasının ardından, sınırdaki birlikleri kuvvetlendirmek amacıyla, bölgeye bu sabah tank ve topçu birlikleri gönderildi.