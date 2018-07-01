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Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar

Reuters haber ajansı, İsrail'in Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

01 Temmuz 2018 Pazar 12:15
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar

Reuters haber ajansı, İsrail'in Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını bildirdi. İsrail ordusu, bu hamle için 'İsrail Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürecek ancak kendi sınırlarını da koruyacak' açıklamasında bulundu.

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, İsrail ordusu Suriye sınırındaki birliklerini bugün kuvvetlendirdi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Esed rejimine bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmaların artmasının ardından, sınırdaki birlikleri kuvvetlendirmek amacıyla, bölgeye bu sabah tank ve topçu birlikleri gönderildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 12:15
  1. Ordu
  2. Son dakika
  3. son haber

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar48 dk önce
    Şimdi suriye bizim düşmanımız ...Biz kime destek olcaz ? ...Reis israile destek olup müslümanların katline yardım etmez umarım
  • SerdarSerdar41 dk önce
    Israil amacına ulaştı. Zayıf düşerdiği bölüp parçaladığı suriye de şimdi toprak alıp suriyeyide filistin gibi yapmak istiyor.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    çok yakında tc sınırınada terörist piç ısraelin sömürge piçiabd yığacak bu gidişle
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