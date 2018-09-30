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Uluslararası Af Örgütü'nden skandal reklam filmi!

Uluslararası Af Örgütü, "insan hakları"yla ilgili reklam filmi hazırladı. Reklam filminde Lenin'in heykelini deviren Neo-Nazilerin görüntülerine yer verdi.

30 Eylül 2018 Pazar 23:24
Uluslararası Af Örgütü'nden skandal reklam filmi!

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Zafer Heyecanı' başlıklı reklam filminde Ukrayna'da, Ekim Devrimi'nin lideri Vladimir İlyiç Lenin'in heykelini deviren Neo-Nazilerin görüntülerine yer verdi.

Uluslararası Af Örgütü'nün "insan hakları"yla ilgili söz konusu reklam filmini örgütün Fransa bürosu hazırladı.

idcommunism.com'un haberine göre, hapishaneden tahliye edilen Asyalı bir kadın aktivistin görüntüleri ile başlayan videonun bir sahnesinde, 2014'te Ukrayna'da gerçekleşen, ABD ve Almanya destekli faşist darbenin görüntüsüne de yer verildi.

"Zafer Heyecanı" yaşanan anlardan biri olarak yer verilen görüntülerde (0:53), Neo-Naziler Ukrayna'nın Harkov kentindeki Lenin heykelini deviriyor.

Herhangi bir açıklama yapmaksızın, daha sonra reklam filminin yeni bir versiyonunu yayınlayan Amnesty France (Uluslararası Af Örgütü'nün Fransa bürosu), bu yeni versiyonda Lenin heykelinin Neo-Naziler tarafından devrildiği sahneyi çıkardı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 23:24
  1. Uluslararası Af Örgütü

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