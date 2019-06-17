0553 313 94 23

Uluslararası Af Örgütünden Mısır'a "Mursi'nin ölümü soruşturulsun" çağrısı

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Magdalena Mughrabi:- "Mısırlı yetkililer, Mursi'nin hapishanedeki koşulları, sağlık hizmetlerine erişimi ve ölümüne acilen tarafsız, derinlemesine ve şeffaf bir soruşturma emri vermeli"

17 Haziran 2019 Pazartesi 23:50
Uluslararası Af Örgütünden Mısır'a "Mursi'nin ölümü soruşturulsun" çağrısı

NEW YORK (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Mısırlı yetkililere ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin acilen soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Magdalena Mughrabi, Mursi'nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı.

Mursi'nin ölümünü "oldukça şok edici" olarak yorumlayan Mughrabi, bu durumun Mursi'nin hapishanede gördüğü muameleye ilişkin ciddi sorular doğurduğunu kaydetti.

Mughrabi, "Mısırlı yetkililer, Mursi'nin hapishanedeki koşulları, sağlık hizmetlerine erişimi ve ölümüne acilen tarafsız, derinlemesine ve şeffaf bir soruşturma emri vermeli." çağrısında bulundu.

Mısırlı makamların, bir tutuklu olarak Mursi'nin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla yükümlü olduğunu vurgulayan Mughrabi, Mursi'nin 6 yıllık hapishane hayatı boyunca dış dünyayla ilişkisinin kesildiğinin, ailesiyle avukatlarıyla ve doktorlarla kısıtlı oranda görüştüğünün altını çizdi.

Mughrabi, Mısır'ın hapishane koşulları, işkenceler ve mahkumlara kötü muamele hususunda kötü bir geçmişi olduğunu anımsatarak, "Bu durumda yetkililerin, bu tür bir kötü muamelenin Muhammed Mursi'nin ölümüne katkı sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi ve Mursi'nin haklarını ihlal edenlerden hesap sorulmasının sağlanması için bir soruşturma açılmasını daha da hayati bir öneme getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 23:50
  1. Mısır
  2. Muhammed Mursi
  3. uluslararası af örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Veliaht Prens'e tepki
    1. İran'dan Veliaht Prens'e tepki
    2. Gannuşi: "Mursi'nin vefatından dolayı..
    3. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    4. GÜNCELLEME - Mersin'de fabrika yangını
    5. AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'dan..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 18 Haziran 2019
    7. Zerrin Özer kimdir, kaç yaşında?
    8. 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar..
    9. Datome'nin sağlık durumu
    10. GÜNCELLEME 2 - Çin'de 6 büyüklüğünde..
    11. Wonder Woman filmi konusu ne? Wonder..
    12. Ağrı'da sel can aldı: 4 kişi öldü
    13. Uluslararası Af Örgütünden Mısır'a..
    14. Bağdat'ta askeri kampa füze atıldı
    15. Frosinone, teknik direktörlüğe..
    16. Burdur’da sağanak su baskınlarına..
    17. Muhammed Mursi'nin naaşının aile..
    18. Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi..
    19. "İki Kültür Dört Renk" sergisi 20..
    20. Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15..
    21. Karadavi'den Mursi için taziye mesajı
    22. İtfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
    23. Kadın millilerden Moldova'da beraberlik
    24. Çevre yolu göle döndü, araçların düşen..
    25. Ekvador'da ABD askeri uçaklarına..
    26. Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın..
    27. İBB’den burs açıklaması
    28. Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'le sözleşme..
    29. Milliler, Moldova ile golsüz berabere..
    30. Bahçeli, antika aracıyla Ankara turu..
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap
    TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına cevap