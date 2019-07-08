0553 313 94 23

Uluslararası Af Örgütünden BM'ye Filipinler konusunda çağrı

Örgütün raporunda, Filipinler devletinin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında işlediği iddia edilen cinayetler ve ihlallere yer verildi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:03
Uluslararası Af Örgütünden BM'ye Filipinler konusunda çağrı

ANKARA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadeledeki insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suç işlediği iddialarına ilişkin Birleşmiş Milletler'in (BM) soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Örgüt, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda insan hakları ihlallerinde bulunulduğu ve insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yer veren bir rapor hazırladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte yönetiminin yargısız infazlar sonucu birçok suç işlediğine işaret edilen raporda, polis tarafından işlenen suçların ispatı için yeterli sayıda kanıt bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 6 bin kişinin, polisin uyuşturucu çeteleriyle mücadelesinde öldürüldüğü belirtilen raporda, birçok kişinin de de polisle bağlantılı ancak teşkilat içinde yer almayan silahlı kişilerce infaz edildiği ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü yetkilileri, raporda BM'ye Filipinler'e yönelik acil soruşturma çağrısında bulunurken, ülkenin insan hakları temsilcileri ve komitelerinin soruşturma yapmasına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Örgütün Doğu ve Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Nicholas Bequelin, uyuşturucuyla mücadele adı altında devam eden bu kirli sistemin, suçları görmezden gelmeyi ve insan öldürmeyi ödüllendirdiğini söyledi.

Uluslararası topluma Filipinler'deki ihlaller için çağrıda bulunan Bequelin, "Birleşmiş Milletler'in, İnsan Hakları Konseyi'nden başlayarak Devlet Başkanı Duterte ve yönetiminin sorumlu tutulması konusunda kararlı davranmasının zamanı geldi." diye konuştu.

Filipinler'de geçen hafta güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü bir operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirmişti.

Polis, çatışmada 3 yaşındaki kız çocuğunun yanı sıra uyuşturucu satıcısı şüphelisi babası Renato Dolorfina, Dolorfina'nın bir arkadaşı ile bir polisin öldüğünü açıklamıştı.

Ön soruşturmada, Dolorfina'nın çatışma sırasında kızını kalkan olarak kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedilmişti.

- İnsan hakları örgütleri Duterte hükümetini suçluyor

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo_Duterte">Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini vurgulamıştı. Filipinli ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:03
  1. Filipinler
  2. insan hakları raporu
  3. uluslararası af örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi'ne gitti
    1. Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper..
    2. Hakkari Belediyesi haziran ayı..
    3. Havuzda akıma kapılan çocukları..
    4. Menemenspor'da çifte imza
    5. Ali Babacan istifa dilekçesini AK..
    6. Konya’da özel öğrencilerin hasat..
    7. Kızılay’dan Kabalar Köyüne battaniye..
    8. TBMM Başkanlığı'na sunuldu! AK..
    9. Mısır'daki akaryakıt zammı sosyal..
    10. Tanca Akdeniz 2 Limanı Afrika'nın yeni..
    11. İntihar eden polis memuru toprağa..
    12. Sanayi devinden Kocaeli’de eğitim ve..
    13. GÜNCELLEME 2 - Pendik'te araca saldırı..
    14. Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna..
    15. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    16. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
    17. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
    18. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
    19. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
    20. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
    21. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    22. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
    23. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
    24. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
    25. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
    26. Hamile kadına dehşeti yaşatmıştı.....
    27. Malatya 'Bakanlık' istiyor
    28. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
    29. Bozüyük’te Emekliler Haftası kutlandı
    30. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”