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Uluslararası Af Örgütü'nden Arakanlı Müslümanlar için "Myanmar" uyarısı

Uluslararası Af Örgütü:- "Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil"

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:53
Uluslararası Af Örgütü'nden Arakanlı Müslümanlar için "Myanmar" uyarısı

ANKARA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, "Myanmar’ın Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığını" açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin (UNHRC) 41. oturumunda örgüt yetkilileri tarafından Arakan’daki insani duruma değinildiği belirtildi. Açıklamaya göre, örgüt yetkilileri, Arakanlı Müslümanların eşitlik, milliyet, hareket özgürlüğü, sağlık hizmeti, eğitim ve iş fırsatlarına erişim gibi haklarının sistematik olarak reddedilmeye devam ettiğini söyledi.

Yetkililer, oturumda Arakanlı Müslümanların, "Kamusal hayata katılma ve dini inançlarını açıkça ortaya koyma hakları hala ihlal ediliyor." açıklamasında bulundu.

Myanmar hükümetinin, Chin ve Arakan eyaletlerinde 21 Haziran’dan bu yana internet erişimini kapattığını kaydeden örgüt yetkilileri, "Arakan eyaletinin bölgedeki siviller ve geri dönmeyi bekleyen Arakanlı Müslümanlar için kesinlikle güvenli olmadığını" vurguladı.

- İnsan hakları gözlemcilerine izin yok

Af Örgütü yetkilileri, Arakan'da 128 bin kişinin tutuklama kamplarında bulunduğunu ve hayatta kalmak için insani yardıma muhtaç olmalarından dolayı endişe taşıdıklarını dile getirdi.

Myanmar’ın insani erişimi ciddi şekilde kısıtladığını kaydeden yetkililer, bağımsız gazetecilerin ve insan hakları gözlemcilerinin bölgeye girmekte güçlükle karşılaştığını ifade etti.

Arakanlı Müslümanların sistematik olarak ayrımcılığa maruz kaldığını ve hareket özgürlüğüne sahip olmadığını dile getiren örgüt yetkilileri, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki Arakan Komisyonunun Budist çoğunluğa sahip Myanmar yönetimini "tavsiyelerini yerine getirmek için gerçek çabalarla" uğraşmadığı gerekçesiyle suçladı.

Myanmarlı yetkililerin, komisyona ait 88 tavsiyenin 81’ini uyguladığını iddia ettiğini aktaran yetkililer, gerçeğin çok farklı olduğunu, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanların vatandaşlık haklarını geri kazanmasında ilerleme kaydetmediğini belirtti.

- Yeni ihlaller belgelendi

Savaş suçları dahil olmak üzere, ordu tarafından Arakanlı Müslümanlara ve bölgedeki diğer sivillere yönelik ihlalleri belgelediğini belirten Af Örgütü yetkilileri, bu yeni raporların bölgedeki askeri ihlallerin kurumsallaşmış ve sistematik doğasını belirttiğini, cezasız kalan ihlallerin sonuçlarını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Yetkililer, Myanmar ordusu ile eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasındaki mücadelenin bu yıl arttığını da sözlerine ekledi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:53
  1. Af Örgütü
  2. Arakanlı Müslümanlar
  3. Myanmar

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