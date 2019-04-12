0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Uluslararası Af Örgütünden AA foto muhabiri için çağrı

Örgüt, İsrail hükümetinin sınır dışı etmek istediği Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması için destekçilerine harekete geçme çağrısı yaptı

12 Nisan 2019 Cuma 00:58
Uluslararası Af Örgütünden AA foto muhabiri için çağrı

LONDRA (AA) - Uluslararası Af Örgütü, İsrail hükümeti tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek istenen Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin durdurulması için destekçilerinden harekete geçmesini istedi.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, Kharouf'un 22 Ocak'tan beri keyfi bir şekilde İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltında tutulduğu belirtildi.

İsrail İçişleri Bakanlığının, Kharouf'un aile birleşimi talebini reddedip, derhal Ürdün'e gönderilmesi kararı aldığı vurgulanan açıklamada, "Her an zorla sınır dışı edilme riski altında." ifade edildi.

AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'un İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki insan hakları ihlallerini takip etmekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, örgüt, sınır dışı kararının durdurulması için destekçilerinden acilen harekete geçmelerini istedi.

- "Sınır dışıyla gazetecilik faaliyetleri engellenmek isteniyor"

Bu talebin İngilizce, Arapça veya İbranice yazılarak İsrail İçişleri Bakanlığı ya da İsrail Büyükelçiliğine gönderilmesi çağrısı yapılan açıklamada, örnek bir metne de yer verildi.

"Uluslararası Af Örgütü, Mustafa Kharouf'un keyfi olarak tutuklanması ve zorla sınır dışı edilmesine dönük kararın, gazetecilik faaliyetlerini yerine getirmesini engelleme amacını taşıdığından korkuyor." denilen metinde, AA foto muhabirinin sınır dışı edilmesinin İsrail'in de taraf olduğu Cenevre Sözleşmesini ihlali anlamına geleceği vurgulandı.

- Kharouf 80 gündür gözaltında tutuluyor

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına almıştı. Mahkeme, 31 Mart'ta görülen son duruşmada Kharouf'un gözaltı süresini 5 Mayıs 2019'a kadar uzatmıştı.

Kharouf, hukuki mücadelesine devam ederken, İsrail, oturma izni olmadığı gerekçesiyle AA foto muhabirini büyüdüğü ve tüm ailesinin yaşadığı yer olan Doğu Kudüs'ten çıkararak zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçtiğimiz yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparmış olacak.






Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 00:58
  1. Anadolu Ajansı
  2. İsrail
  3. Mustafa Kharouf
  4. uluslararası af örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe efsanesi Can Bartu hayatını kaybetti
    1. Fenerbahçe efsanesi Can Bartu hayatını..
    2. Uluslararası Af Örgütünden AA foto..
    3. Katar'dan Sudan açıklaması: Halkın..
    4. İşte ABD'nin Assange'a yönelttiği..
    5. Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayından..
    6. Polonya’da kiliseye saldırı: 1 ölü
    7. "Ekrem İmamoğlu'nun 145 yıl söylemi..
    8. Datça’da tanrıça heykellerine saldırı
    9. Malatya’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    10. Trump'ın Türkiye Büyükelçisi adayı ABD..
    11. Sudan'da askeri geçiş konseyi lideri..
    12. İsrail dünyaya rezil oldu! 'Başaramadık'
    13. Sudan'da flaş gelişme! Yemin ederek..
    14. Beşiktaş’ta seçim öncesi Hürser..
    15. İsrail'e büyük şok! Bağlantı kesildi
    16. Türel, Tekin ve Böcek'i "bankamatik..
    17. Sudan'da ordunun yönetime el koyması
    18. "Komşulara zarar verecek hiçbir..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Nisan 2019
    20. Aksaray'da minibüs ile otomobil..
    21. Arsenal tura göz kırptı
    22. Seçimi kazanan muhtar adayına büyük şok!
    23. Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf,..
    24. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    25. Assange’ın avukatı açıkladı: “Kedi..
    26. Avrupa Birliği'nden darbeci yönetime..
    27. Katar'dan "Sudan halkının..
    28. Hollanda’da AA foto muhabirine ödül
    29. Fırıldak Sebo'ya Ulusalcı Kemalist..
    30. Başkan Erdoğan'dan Yasemin Adar'a..
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor
    HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler!
    HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler!

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluğa izin yok!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’