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Uluslararası Adalet Divanı Katar'ı haklı dedi

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik hak ihlali olduğuna hükmederek, bağlayıcı olan bazı  önlemlerin alması gerektiğini kararlaştırdı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:12
Uluslararası Adalet Divanı Katar'ı haklı dedi

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Birleşik Arap  Emirlikleri’nin (BAE) abluka kararının uygulamasında Katar vatandaşlarına yönelik  hak ihlali olduğuna hükmetti. 

Merkezi Hollanda'nın başkenti Lahey'de bulunan UAD, BAE'nin, "Her  Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"yi ihlal  ettiği gerekçesiyle Katar'ı haklı buldu.

Mahkeme, BAE'nin bazı önlemler alması ve bundan sonra iki tarafın  ortalığı gerecek hareketlerden kaçınmaları gerektiğini karara bağladı.

UAD, yaşanan kaybın BAE tarafından telafi edilmesini ve bağlayıcı olan  mahkeme tarafından belirlenen bazı önlemler alması gerektiğini kaydetti.

UAD, BAE'nin abluka kararından etkilenen ailelerin birleşiminin tekrar  sağlanması, Katarlı öğrencilere eğitimlerini tamamlama imkanı verilerek, bu  öğrencilerin eğitimlerini başka bir ülkede devam ettirme isteği durumunda tüm  eğitim kayıtlarının tahsis edilmesi ve Katar vatandaşlarının BAE'deki tüm mahkeme  ve yargı organlarına erişimlerinin sağlaması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, Katar'ın BAE'ye görüşme önerisinde bulunarak bu zamana kadar  elinden geleni yaptığını, BAE'nin ise buna yaklaşmadığını kaydetti.

Katar’ın BAE'ye karşı UAD'de dava açması

UAD, Haziran ayında Katar'ın, BAE aleyhine açtığı davanın gerekçesinin  "ayrımcılık ve Katar halkına yönelik insan hakları ihlalleri" olduğunu  bildirmişti.

UAD açıklamasında, Katar'ın, "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye  Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme"nin BAE tarafından ihlal edildiği  gerekçesiyle divana başvurduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Doha yönetiminin Katarlıların BAE'den sınır dışı  edildiğini, ülkeye alınmadığını ve hava sahası ile limanların Katar  vatandaşlarına kapatıldığını iddia ederek, BAE'yi ayrımcılıkla suçladığı ifade  edilmişti.

Şikayetlerin arasında BAE'deki "Al Jazeera" televizyonunun ofislerinin  kapatılması, Katar halkının düşünce özgürlüğünün kısıtlanması ve nefrete teşvik  konularının da yer aldığı kaydedilmişti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran  2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka  uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, BAE'ye karşı 21 Aralık 2017'nin ardından 3 Ocak, 14 ve 25 Şubat  ile 4 Mart tarihlerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş  Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu. Doha yönetimi, Bahreyn'i de iki kez hava  sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle BM'ye şikayet etmişti.

Buna karşın BAE de Katar'ın 5 yolcu uçağını taciz ettiğini ileri  sürmüştü.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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