Uluslararası Aba Güreşi Barış Şampiyonası - Başpehlivan Mahmut Çayırcı oldu



HATAY (AA) - Hatay'da bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Aba Güreşi Barış Şampiyonası sona erdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Dünya Aba Güreşi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Aba Güreşleri Hatay İl Temsilciliği tarafından Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde organize edilen şampiyonaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 151 sporcu katılım gösterdi.

Kıyasıya müsabakalar sonucunda başpehlivan unvanını Mahmut Çayırcı aldı. Dereceye girenlere para ödülünün verildiği Uluslararası Aba Güreşi Barış Şampiyonası'nda 35 kiloda Furkan Saraç, 40 kiloda Yasin Uyan, 45 kiloda Muhammet Kavi, 50 kiloda Mulku Turan, 55 kiloda Ahmet Furkan Malgaç, 60 kiloda Mustafa İsmail Malgaç, 65 kiloda Hidayet Karadeniz, 70 kiloda Mehmet Yalçın, 75 kiloda Cuma Akkuş, 80 kiloda Oğuz Doğruer ve 90 kiloda Mehmet Kılıç birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

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