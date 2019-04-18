0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Uluslararası 4. Tai Chi ve Qigong Festivali başladı

Tai Chi, Qigong ve uzak doğu kökenli içsel sanatlar platformu İNTERNA tarafından bu yıl 4.

18 Nisan 2019 Perşembe 19:54
Uluslararası 4. Tai Chi ve Qigong Festivali başladı

Tai Chi, Qigong ve uzak doğu kökenli içsel sanatlar platformu İNTERNA tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası Tai Chi ve Qigong Festivali Kocaeli’de başladı.


Türkiye’de ‘Tai Chi’, ‘Qigong’ ve uzak doğu kökenli içsel sanatlar platformu olarak ortaya çıkan INTERNA tarafından bu sanatları tanıtıp yaygınlaştırmayı ve bu sanatlarla uğraşan kişiler arasında sosyal bir ağ oluşturmak amacıyla düzenlenen Uluslararası 4. Tai Chi ve Qigong Festivali başladı. Türkiye’de her geçen gün daha fazla insan tarafından ilgi duyulan ‘Tai Chi’, ‘Qigong’, sanatlarının yaygınlaştırılması amacı ile 200’den fazla kişinin katılımı ile gerçekleştirilen festival, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştiriliyor. 18 - 21 Nisan tarihleri arasında devam edece olan festivale, Almanya, Hollanda, Slovakya, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerden gelecek olan ve aralarında özellikle dünya çapında üne sahip olanların da olduğu uzmanlar katılacak. 7’si yabancı olmak üzere 30’a yakın paylaşımcıyla ve toplamda 60’a yakın sunum, atölye çalışması yapılacak.



“Gönüllülük esasıyla bir araya geliyoruz”


Katılım için ön deneyim koşulunun olmadığı festival kapsamında katılımcılar, ‘Tai Chi’ ve ‘Qigong’ alanında onlarca farklı paylaşımcının derslerine ve sunumlarına katılabilecek. Çeşitli ‘Tai Chi’ enstrümanlarının yer alacağı festivalde katılımcılar, karşılıklı sohbet olanağına sahip olacak. Uzak doğu kaligrafisi ve çay seremonisi gibi etkinliklerin yer aldığı festival hakkında bilgiler aktaran INTERNA platformu üyesi Numan Pekgöz, “Türkiye’de tai chi ve qigong ile ilgilenen diğer arkadaşlar ile beraber bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Çünkü, bunlar çok tanınan sanatlar değil. Bu sebeple bu alanda öncülük yapmaya çalışıyoruz. Aslında festivalin amacı Türkiye’deki tai chi ve qigong alanındaki çalışmaları tanıtmak. Bu konuda tanınmasını ve görülmesini hedefliyoruz. Bu amaçla 4 yıldır bu işe gönül vermiş diğer arkadaşlarla bir araya gelerek, bir gönül birliği içerisinde, gönüllülük esasıyla bir araya geliyoruz” dedi.



“Bu kültürel birikimi paylaşmayı hedefliyoruz”


Festivalin amacının Çin kültürüne ait sanatların paylaşılması olduğunu belirten Pekgöz, “Festivali 3 başlığa ayırmak mümkün. Tai chi çalışmaları, qigong çalışmaları ve Çin felsefesine yönelik teorik çalışmalar var. Bu konuda uzman kişilerin bilgilerinden faydalanıyoruz. Yaptığımız kültürel çalışmalara yakın etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar Tük-Çin Derneği’nin yardımı ile gerçekleştiriliyor. Kendileri bize bu konuda çok büyük destekler sağlıyorlar. Köşede, kıyıda kalmış özel sanatları, özel kültürel değerleri Türk insanları ile buluşturma hedefimiz vardı. Türkiye’deki arkadaşlar da bu çalışmaları yurtdışında ya da yurtdışından gelen arkadaşlardan öğrenmiş durumdadırlar. O yüzden sahip oldukları bu kültürel birikimi paylaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.


Çeşitli ‘Tai Chi’, ‘Qigong’ gösterilerinin de yapılacağı festival, 21 Nisan’da sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:54
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları Paskalya tatili öncesinde karışık seyirle kapandı
    1. Avrupa borsaları Paskalya tatili..
    2. Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a çok..
    3. Aktemur Ailesi’nin acı günü
    4. Cami inşaatındaki toprak kayması..
    5. Galatasaray’dan Göksel Gümüşdağ’a..
    6. Melih Gökçek'ten Bekir Coşkun'a:..
    7. Kasımpaşa, Bursaspor maçı..
    8. Uluslararası 4. Tai Chi ve Qigong..
    9. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin..
    10. A klasman hakemleri VAR semineri..
    11. "Antarktika dünyanın damacanası"
    12. Beşiktaş'ta yeni hoca belli oldu!
    13. Patlayan şaka oyuncağı 4 çocuğu..
    14. Gümüşhane’de ‘Her organ bağışı yeni..
    15. Peru'da eski Devlet Başkanı Garcia'nın..
    16. Rusya engelleri kaldırdı! Türkiye..
    17. 11. Uluslararası Psikofarmakoloji..
    18. İÇÜ’de “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam..
    19. Devraldığı borç durumunu gösteren..
    20. Kediye tekme atma davasında karar..
    21. Liseliler fikirlerini yarıştırdı
    22. Manisa'da yıkılma tehlikesi bulunan 2..
    23. Eski Rumen diplomat Nicolae..
    24. Sarız’da trafik kazası: 7 yaralı
    25. Yeni askerlik sistemi son dakika
    26. YSK İstanbul için toplandı! İşte..
    27. Eskişehir’de tefeci operasyonu! 1..
    28. "Erdoğan'ı karşılayacak mısınız?"..
    29. Londra'daki çevreci işgal eyleminde..
    30. Sivas'ta doğalgazdan etkilenen 7 kişi..
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz