Uluslararası 33. Amatör Tiyatro Festivali yarın başlayacak

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 33. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, 6'sı yurt dışından 20 tiyatro grubunu ağırlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayıp 3 Mayıs'a kadar sürecek festivalin açılışında, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda "39 Basamak" adlı eser sahnelenecek.

Bu yıl 6'sı yurt dışından olmak üzere 20 tiyatro grubunun katılacağı festivalin kortej yürüyüşü, 27 Nisan Cumartesi Denizli Valiliği önünden başlayacak, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sona erecek.

Yurt içi ve dışından 200 dolayında amatör tiyatro oyuncusunun katılacağı organizasyonda, üç sokak oyunu grubu 8 gösteri yapacak, 20 tiyatro grubu ise 33 oyunu sahneye koyacak.

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ile Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek eserlerin yanı sıra Sarayköy ve Çivril ilçelerinde de 4 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Ali Hakan Beşen, Pervin Ünalp, Erkan Pektaş, Ruhi Sarı, Mert Turak, Burak Alkaş, Erhan Yazıcıoğlu, Nedim Saban gibi oyuncuların katılacağı festivalde, ünlü sanatçılar atölye çalışmalarında tecrübe ve birikimlerini tiyatroseverlerle paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 1984'de başlayan dev organizasyonun uluslararası anlamda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bu yıl 33'üncü kez bu organizasyonu gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Zolan, "Amatör tiyatronun başkenti unvanına yakışır bir ev sahipliği ile kültür ve sanata destek vermeye devam ediyoruz. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali ile bir kez daha amatör tiyatroların başkentine yakışır bir ev sahipliğimiz olacak. Festivalimiz hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel oyunları izlemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.



