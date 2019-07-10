Ulusal Sinema Müzesi Arşivi kurulacak

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - On Birinci Kalkınma Planı kapsamında sinema sektörüne katkı sunulması amacıyla Ulusal Sinema Müzesi ve Arşivi kurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nda, kültür ve sanatla ilgili başlıklar da yer aldı.

Kalkınma Planı kapsamında kültürün temel unsurlarının yaşatılması için bir dizi politika ve hedef belirlendi. Kültürün temel unsurları, ülke tarihinin önemli şahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurları tiyatro ve sinema aracılığıyla, belgesel, dizi ve çizgi filmlerle anlatılacak.

Türk sinemasının dünyada tanınan bir marka haline gelmesi için sinema endüstrisinin gelişimi sağlanarak, uluslararası rekabet gücü artırılacak.

Türkiye'nin önemli bir film çekim merkezi haline gelmesi amacıyla ülkede çekimi yapılacak yabancı yapımlar desteklenecek. Sinemaya katkı sunulması amacıyla, Ulusal Sinema Müzesi ve Arşivi kurulacak.



Sinema yapım, dağıtım ve gösterim faaliyetlerinde tekelleşmenin önüne geçmeye yönelik düzenlemeler yapılacak, kültür merkezi ve benzeri yapıların sinema statüsüyle kullanımının teşviki sağlanacak.

Plan çerçevesinde, 2018'de 195 olan desteklenen sinema proje sayısının 2023'te bin 170'e çıkarılması hedefleniyor.

Plan kapsamında, özel tiyatrolara verilen destekler artırılacak.

Kaliteli görsel-işitsel içerik üretimi ve ihracatını artırmaya yönelik koordinasyonu ve istatistiki altyapıyı içeren düzenlemeler de yapılacak.

- Kültür istatistiklerine veri tabanı



Fikri haklara yönelik tanıtım, farkındalık ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek. Kültür istatistikleri uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilecek ve tek bir veri tabanında toplanacak.

Kültür endüstrileri ve kültürel girişimlere yönelik mevcut desteklerin etki analizi yapılacak, kapsayıcı, objektif ve kolay erişilebilir destek mekanizmaları geliştirilecek.



Kültür endüstrilerine sağlanan destekler, özellikle eğitim, sertifikasyon ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacak.



Kültür endüstrilerine ilişkin mevcut kayıt, veri ve ulusal istatistikler çeşitlendirilecek. Kültür endüstrilerine verilecek desteklerde tarihi, milli ve kültürel değerleri tanıtıcı, toplumsal birlik ve aidiyet hislerini güçlendirici alanlara öncelik verilecek, klasik sanatlara pozitif ayrımcılık yapılacak.

- Kültürel diplomasi faaliyetleri geliştirilecek

Klasik ve çağdaş Türk sanatını temsil eden alanlarda nitelikli etkinlik ve sergilerin kamu ve özel sektör tarafından profesyonelce organize edilerek, dünyanın önemli şehirlerinde sıklıkla uygulanması sağlanacak.

Türk kültürü yurt dışında tanıtılacak, kültürel diplomasi faaliyetleri geliştirilecek, kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen kültürel diplomasi nitelikli faaliyetler arasında eş güdüm sağlanacak ve uluslararası ilişkilerde kültürün yapıcı rolünden yararlanılacak.



