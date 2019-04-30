0553 313 94 23

Ulusal Rotek RoboTeam’19 Yarışması tamamlandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü tarafından 2.

30 Nisan 2019 Salı 10:29
Ulusal Rotek RoboTeam’19 Yarışması tamamlandı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü tarafından 2. Ulusal Rotek RoboTeam’19 yarışması düzenlendi.


Yanlızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmanın açılış programına Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep,öğretim elemanları, öğrenciler ve yarışmacılar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti. İlk olarak konuşma yapan Kulüp Danışmanı Seyrani Kenger, Ulusal Rotek RoboTeam’19 yarışmanın önemine değinerek bu yıl ilk defa ortaokul öğrencilerini bu yarışma heyecanına dahil ettiklerini belirtti.


Külüp Akademik Danışmanı Öğr. Görevlisi Önder Yıldırım ise Türkiye’nin başlatmış olduğu Milli teknoloji hamlesi içerisinde yer almak adına ve ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini robotik ve kodlama alanında Türkiye’nin gelişimine katkı sağlaması için bu organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Yıldırım,İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversite Robot Teknolojileri ve Kullanımı Kulübü olarak düzenledikleri bu organizasyon ile milli teknoloji kültürün içerisinde çocukların yer almasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.


Son olarak konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent : “ İnsanoğlunun iş gücünü artırmak ve her alanda hayatını kolaylaştırmak üzere hayatımıza giren robotlar ve onların üretimini gerçekleştiren robot teknolojileri, bugün hayallerimizin sınırlarını zorlayan gelişmelere imza atmaktadır.


“Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” özülküsüyle kurulan ve hedefine kararlı adımlarla ilerleyen Üniversitemizde, elektronik ve dijital çağın geldiği süreçleri yakından takip edip, bunları ilimiz ve bölgemizin potansiyelleri ile harmanlayarak özgün projeler üretilmesi öncelik verdiğimiz alanların en başında yer almaktadır. Bu kapsamda,Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak 2. Ulusal Rotek RobTeam’2019 Yarışmalarına ikinci kez ev sahipliği yapmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz”dedi.


Açılış programının ardından ülke genelinde, 9 farklı kategori ve Robotik kodlama projeleriyle 30 farklı ilimizden 800 katılımcı ve 600 projenin yer aldığı 2. Rotek RoboTeam’19 yarışmasında öğrenciler projelerini sergiledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 10:29
  1. kültür
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti kongre mi yapacak?
    1. Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ..
    2. Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun..
    3. Apaydın: “İşçi ve emekçi hakları..
    4. Tarsus Belediyesi’nin 151. yılında 151..
    5. Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ..
    6. Adana'da PKK operasyonu: Çok sayıda..
    7. Dede Korkut Parkı’nda bakım ve budama..
    8. Aliağa DTO’dan öğrencilere ödül
    9. İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma..
    10. OHAL Komisyonu İngilizce faaliyet..
    11. Gönüller bir oldu
    12. Halk Ekmek ramazan pidesi 1 liraya..
    13. (Özel) Fenomen oldu hayatı da kazancı..
    14. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlar..
    15. Amazon.com.tr'den Anneler Günü'ne özel..
    16. Millionaire müzikali ayakta alkışlandı
    17. Mardin’de istihdam toplantısı yapıldı
    18. Minik çiftçiler sebze ve meyveleri..
    19. Çevik ve Dündar’dan Başkan Gökhan..
    20. İşkencecinin oğluna oy verenler,..
    21. SSK başlangıcı 2019 kaç yılında emekli..
    22. SSK başlangıcı 2007 kaç yılında emekli..
    23. Vosvos araç tutkunları piknikte bir..
    24. Vali Toraman Emet’te ormancılık..
    25. SSK başlangıcı 2003 kaç yılında emekli..
    26. 1 yıldır elektriği bağlanmayınca..
    27. Ulusal Rotek RoboTeam’19 Yarışması..
    28. Jandarma harekete geçti! 16 bin..
    29. Erbil Uluslararası Maarif Okulu,..
    30. Başhekim Sakar onuruna veda yemeği
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    28 Şubat kafalı doktor
    28 Şubat kafalı doktor
    İmamoğlu'ndan ucuz şov!
    İmamoğlu'ndan ucuz şov!

    Günün Karikatürü

    30 Nisan 2019
    Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar dolarlık sipariş
    Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar dolarlık sipariş
    ABD'nin duymak istemediği sözler: Türkiye Rusya'nın diğer silahlarıyla da ilgileniyor
    ABD'nin duymak istemediği sözler: Türkiye Rusya'nın diğer silahlarıyla da ilgileniyor