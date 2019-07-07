0553 313 94 23

Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali’nin 2’ncisi düzenlendi

ESKİŞEHİR (İHA) – Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali’nin adı, lületaşının bir diğer ismi olarak da bilinen ‘Deniz Köpüğü’ Festivali oldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 17:02
Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali’nin 2’ncisi düzenlendi

ESKİŞEHİR (İHA) – Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali’nin adı, lületaşının bir diğer ismi olarak da bilinen ‘Deniz Köpüğü’ Festivali oldu. Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilen festivale 20 lületaşı ustası katıldı.


Eskişehir ile özdeşleşen, dünya rezervlerinin yarısından fazlası Eskişehir’de bulunan ve yaklaşık 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan lületaşı, Eskişehir’e yapılması planlanan kömürlü termik santral ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bu tehlikenin farkında olan ve lületaşı için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali’nin ikincisini düzenledi. Festivalin adı ise lületaşının bir diğer ismi olan Deniz Köpüğü olarak belirlendi. 20 lületaşı ustasının katıldığı festival Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirildi.


Kazım Kurt lületaşı ustaları ile görüştü


Odunpazarı Belediyesi, festivalin gerçekleştiği Odunpazarı Meydanı’na çok sayıda stant açtı. Lületaşı ustalarının hünerlerini sergilediği bu stantlarda ayrıca lületaşından yapılan pipo, zarf açacağı, süs eşyaları ve takılar sergilendi. Festival alanını gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, stantları uğrayarak lületaşı ustaları ile görüştü. Ustaların yaptıkları çalışmaları izleyen Başkan Kurt, lületaşı ustalarından yaptıkları eserler hakkında bilgi aldı.


“Festivale vatandaşlardan yoğun ilgi”


Vatandaşlar, Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali’ne yoğun ilgi gösterdi. Stantları gezen vatandaşlar, lületaşı ustalarından yaptıkları eserler ve lületaşı ile ilgili bilgiler aldı. Vatandaşların bazıları lületaşı ustalarıyla birlikte lületaşına şekil verirken, bazıları da stantlarda yer alan lületaşından yapılmış eserleri satın aldı. Festival kapsamında ‘Amatör Lületaşı Oyma Yarışması’ yapıldı. Çok sayıda Eskişehirlinin katıldığı yarışmada, vatandaşlar lületaşına şekil vermenin mutluluğunu yaşadı. Lületaşıyla ilk kez tanışanların heyecanı ise yüzlerinden okundu.


“Lületaşı ile ilgili yapılacak her türlü AR-GE çalışmasına destek vermeye hazırız”


‘Lületaşının Geleceği’ adlı panelde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TMMOB’a bağlı odalar ile Odunpazarı Belediyesi arasındaki iş birliğine dikkat çekti. Bu yıl düzenlenen festivale TMMOB’a bağlı odaların genel başkanlarının katıldığını belirten Başkan Kurt, bu durumun Odunpazarı Belediyesi ile meslek odaları arasındaki iş birliğinin daha da geniş bir alana yayıldığının göstergesi olduğunu söyledi.


“Yeni çıraklar yetişmiyor”


Lületaşı El Sanatları Derneği Başkanı Ramazan Bağlan, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti. Eskişehir’in logosuna lületaşının yerleştirilmesini isteyen Bağlan, lületaşı sanatının unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi. Bağlan, “50 sanatkarımız kaldı” dedi.


“Halk sağlığını, çevreyi ve tarımı yok edecek madenciliğe de karşıyız”


Lületaşının Eskişehir taşı olarak bilindiğini hatırlatan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilcisi Ümit Yıldırım, lületaşının tarihini anlattı. Lületaşının sanayide çok önemli alanlara yönlendirilebileceğini söyleyen Yıldırım, “Biz Maden Mühendisleri Odası olarak, madenciliğin tabi ki olduğu yerde yapılmasını kabul ediyoruz. Ama her şart ve koşullarda da madencilik yapılmasını istemiyoruz. Hazır maden sektörü var, orayı canlandıralım. Bu yöreyi zehirleyecek, halk sağlığını, çevreyi ve tarımı yok edecek madenciliğe de karşıyız” diye konuştu.


“Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz”


TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar; her yerde, her şekilde tarımın, doğanın, çevrenin korunması için mücadele ettiklerini vurguladı. Özbunar, “Bu mücadelemizde sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 17:02
  1. odunpazarı
  2. sanat
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erol Bedir'den transfer açıklaması
    1. Erol Bedir'den transfer açıklaması
    2. Frenk üzümü nedir? Frenk üzümü nasıl..
    3. Oğlunun final maçını bilgisayardan..
    4. Kırkpınar’da dev Türk bayrağı açıldı
    5. İspanya’da geleneksel boğa koşusunun..
    6. ABD'nin "ekonomi terörizmine" İran'dan..
    7. Adana’da plastik geri dönüşüm..
    8. Hayriye Türksoy Dünya Şampiyonası’na..
    9. Rusya, Wikipedia’ya alternatif site..
    10. Habib yeni rakibiyle karşı karşıya..
    11. Osman Şahin: "Yine büyük bir şölen..
    12. Ulusal Odunpazarı Lületaşı..
    13. İzmir’de korkutan yangın
    14. İstanbul Valisi Yerlikaya, hakkında..
    15. Antalya'da hortum
    16. İzmir’de süs havuzuna giren çocuklar..
    17. Dünya Superbike Şampiyonası
    18. Şişen bileğindeki bileziği itfaiye..
    19. Çernobil'e gitmek emniyetli mi?
    20. Türk Yıldızları Trabzon’da nefes kesti
    21. Kuzenleri kaza ayırdı
    22. Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı..
    23. Pazaryeri’nde 2. Dart Şampiyonası
    24. Minik judocular Balkan şampiyonu
    25. Sakarya'da motosikletle otomobil..
    26. Yerlikaya'dan İBB açıklaması
    27. Mutfakta çıkan yangın sonları oldu: 2..
    28. Başka bir kızın bıçaklı saldırısına..
    29. O ilçede kırmızı alarm!..
    30. Türkiye Süpermoto Şampiyonası
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar