Ulusal karantina ilan edilmişti: O ülkede ölüm sayısı 25 bini geçti

Polonya'da yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga sürüyor. Polonya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 11 bin 267 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 483 kişi daha yaşamını yitirdi. Son rakamlarla birlikte pandeminin başından bu yana ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 254 olurken, tespit edilen vaka sayısı ise 1 milyon 194 bin 110'a yükseldi.

Ayrıca 18 bin 342 kişinin tedavisinin halen devam ettiği, bin 695 kişi de solunum cihazına bağlı olduğu aktarıldı. 205 bin 175 kişinin karantinada bulunduğu ülkede iyileşenlerin sayısının ise 927 bin 723 olduğu ifade edildi.

Ulusal karantina ilan edilmişti

Polonya hükümeti, vaka ve ölü sayısındaki artış nedeniyle geçtiğimiz Ekim ayı ortalarında yeni tedbirler almış; okullar, alışveriş merkezleri, spor salonları, restoran, kafeterya, sinema, tiyatro gibi pek çok kurum ve iş yeri kapatılmıştı. Alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölü sayılarında artışın durdurulamaması üzerine hükümet, 17 Aralık Perşembe günü ulusal karantina ilan etmişti. Bu kapsamda halihazırdaki tedbirlere ek olarak ülke çapında eczane, market, gazete bayileri, temizlik maddesi satan dükkanlar gibi gündelik ve acil ihtiyaçların karşılanacağı yerler dışındaki tüm dükkanlar, oteller, kayak merkezleri kapatıldı.

İlk etapta 28 Aralık'tan 17 Ocak'a kadar sürecek olan ulusal karantina için Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, "Önümüzde daha zor günler ve haftalar olduğunu görmezden gelemeyiz. Eğer üçüncü dalganın hayaleti gerçeğe dönüşürse bu kesinlikle sağlık sistemimizin kapasite sınırlarının aşılması anlamına gelecektir" açıklamasında bulunmuştu.