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"Ulusal kalkınma ve yerel kalkınma birbiriyle desteklenmeden olmaz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "AK Parti hükümetleri, iktidarları, milli kalkınma hamlesi başlatarak ülkemizin her noktasına o güne kadar götürülmemiş hizmetlerin hep öncüsü oldu"

07 Şubat 2019 Perşembe 21:30
"Ulusal kalkınma ve yerel kalkınma birbiriyle desteklenmeden olmaz"

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ulusal ve yerel kalkınmanın birbiriyle desteklenerek yürütülebileceğini belirterek, "AK Parti hükümetleri, iktidarları, milli kalkınma hamlesi başlatarak ülkemizin her noktasına o güne kadar götürülmemiş hizmetlerin hep öncüsü oldu." dedi.

Dönmez, AK Parti Söğüt İlçe Teşkilatı ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde hizmetlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Belediye başkanlarının, yöneticilerin, personelin sahada çalıştığı ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"AK Parti hükümetleri, iktidarları, milli kalkınma hamlesi başlatarak ülkemizin her noktasına o güne kadar götürülmemiş hizmetlerin hep öncüsü oldu. Bunlardan birisine siz bu dönemde şahitlik ettiniz. Söğüt'e doğal gaz geleli herhalde 8-10 yıl oldu, kullanıyorsunuz. Elektrik muhtemelen çok daha önce geldi, belki elektriğin ilk geldiğini hatırlamayanlar da olabilir ama son altyapı unsuru olarak doğal gaz bu dönemde geldi. Yine GSM ve haberleşmede çok daha yeni teknolojiler bu dönemde geldi. Hastanelerimizde doktor yoktu, kuyruklarda vatandaşlarımız can çekişiyordu, hayatı sona erenler oluyordu. Şimdi randevu alıyorsunuz, kapıda karşılanıyorsunuz."

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler için açıkladığı manifestoya değinerek, şunları kaydetti:

"İnşallah biz de 11'de 11 yapmak suretiyle Bilecik'i, Söğüt başta olmak üzere 2023 vizyonuna beraber taşımak zorundayız. Ulusal kalkınma ve yerel kalkınma birbiriyle desteklenmeden olmaz. Uyumlu politikayla, bu projelerin hayata geçirilmesiyle ancak biz topyekun ayağa kalkacağız. 2002'de 3 bin 400 dolar olan milli gelirimiz, hamdolsun bugün 10 bin dolar seviyesini aşmış durumdadır. Kritik eşik 12 bin dolar. Dünyada üst gelir grubuna dahil ülkeler, 12 bin dolar ve üzerinde kişi başı gelire sahipler. Biz bir defa 2013'te 12 bin doları geçtik. 12 bin 300 dolara ulaştık, Gezi olayları patlak verdi. Arkasından 17/25 yargı darbesi. Takiben 2015'teki darbe girişimi. Türkiye ne zaman sınıf atlamak istediğinde karşımıza bu tip engeller çıkartıldı."

- Belediye ziyareti

Dönmez, ilçe teşkilatı programının ardından Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret etti.

Makam odasındaki ziyarette konuşan Dönmez, Nihat Can'ın ilk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Önümüzde tabii iki ay sonra bir sandık var, inşallah Bilecikliler tekrar yetkiyi sizin şahsınızda AK Parti'ye vermiş olacak. Temennimiz o yönde ve bu hizmetler aksamadan artarak devam edecek." diye konuştu.

Vali Bilal Şentürk'le de makamında görüşen Dönmez, buradaki konuşmasında, Bilecik'in sadece enerji açısından değil, doğal kaynaklar bakımından da oldukça verimli potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayimiz hamdolsun hızlı gelişiyor ve Bilecik marka şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Belediye başkanlarımız ve yerel yöneticilerimiz bugüne kadar gece gündüz demeden büyük bir gayret ve samimiyetle çalıştılar. İnşallah bundan sonra da bu çalışmaları devam edecek. Biz bir Bilecikli olarak her daim Bilecik'in yanında olduk. 3 kıtaya hükmeden 7 iklimi kontrol eden bir imparatorluğun kuruluşunun ve dirilişinin tohumlarının atıldığı bir bölgedeyiz. Belki yeterince Bilecik'i kamuoyuna tanıtamıyoruz. Ama inşallah yeni dönemde Bilecik'te yaşayan herkes bu gayret içinde olursa bu sorunları aşmış olacağız."

Daha sonra Bakan Dönmez, AK Parti Bilecik Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.



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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 21:30
  1. Bilecik
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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