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Ulusal Egemenlik Şalvar Güreş Müsabakası

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Osmaniye'de düzenlenen organizasyona 54 kulüpten 535 sporcu katıldı

28 Nisan 2019 Pazar 21:04
Ulusal Egemenlik Şalvar Güreş Müsabakası

OSMANİYE (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Ulusal Egemenlik Şalvar Güreş Müsabakası düzenlendi.

Kadirli Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 28 ildeki 54 kulüpten 535 sporcu katıldı. Güreşçilerin kispet yerine kısa şalvar giydiği ve kıran kırana geçen müsabakalarda, bazı sporcu yakınları sonuçlara itiraz etti.

Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından finalde rakibi Ömer Yavuz’u tuş ile yenen İsa Göçen başpehlivanlığı kazandı.

Şampiyonada ayrıca 30 kiloda Ercan Şahin, 35 kiloda Mehmet Sansar, 40 kiloda Mücahit Odabaşı, 45 kiloda Sefer Toprak, 50 kiloda Kemal Sevgili, 55 kiloda Aykut Kahveci, 60 kiloda Özgür Gök, 65 kiloda Orhan Çam, 70 kiloda Ömer Çomruk, 75 kiloda Hasan Kaya, 80 kiloda Nuri Temur, 85 kiloda Musa Gürbüz ve 90 kiloda Enes Özkale birinci oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya yoğun katılım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ata sporumuz güreş ve diğer branşlarda Türkiye ve dünyaya tanıtımın yapılmasında önemli desteği olan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'ya teşekkür ediyoruz. 2020 yılında İstanbul’da yapılacak Göçebe Oyunları'yla inşallah sporcularımız, Türk bayrağını göndere çekerek İstiklal Marşı'mızı okutacak. Bu branşlarda yetişen sporcularımız ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler."

Organizasyonda dereceye giren sporculara, kupa, madalya ve para ödülü verildi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 21:04
  1. Güreş
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