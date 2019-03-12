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Ulus Hali’nde gıda denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet birimleri ile birlikte Ulus Hali’nde gıda denetimi yaptı.

12 Mart 2019 Salı 12:04
Ulus Hali’nde gıda denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Emniyet birimleri ile birlikte Ulus Hali’nde gıda denetimi yaptı.


Ankara’daki vatandaşların taze gıda, tavuk, balık, sakatat, sebze, meyve ve aktar ürünlerini yoğunlukla satın aldığı Ankara Ulus Hali’nde, sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıda tüketebilmesi için, şikayetleri de dikkate alan ekipler titiz bir denetim gerçekleştirdi.


Düzenli kontrollere devam eden ekipler, balık reyonlarının yanı sıra, sakatat ve kasap dükkanlarını da kontrol ederek, hijyen ve etiket kontrolü yaptı. Özellikle, gıdaların son kullanma tarihi ve ruhsat başta olmak üzere zorunlu belgeleri tek tek inceleyen zabıta ekipleri, işyeri sahiplerine yer işgali, çöp ve diğer atıklar konusunda gerekli uyarılarda bulundu.


Ulus Hali’nde bulunan iş yerlerinin soğuk hava depolarında saklanan ürünleri de kontrol eden ekipler, balık boylarının ölçümlerinin ardından denetimlerini sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:04
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