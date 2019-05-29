Ulukışla Adliyesi Yazı İşleri eski müdürü zimmet suçundan tutuklandı Niğde’de, Ulukışla Adliyesi Yazı İşleri eski müdürü zimmet suçundan tutuklandı.

Niğde’de, Ulukışla Adliyesi Yazı İşleri eski müdürü zimmet suçundan tutuklandı.

Ulukışla Adliyesinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan C.A ,3 ay önce emekli oldu. Yapılan denetimler sonucunda C.A.’nın zimmet suçu işlediği tespit edildi. Giresun’da gözaltına alınan C.A, emniyetteki işlemlerin ardından Ulukışla Sulh Ceza Hakimliği tarafından SEGBİS’le yapılan sorgu sonucunda tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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