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Uludere’de iki mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Kırmızı Yayla bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı 2 mağara kullanılmaz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:20
Uludere’de iki mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak’ın Kırmızı Yayla bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı 2 mağara kullanılmaz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Uludere ilçesi Göllük Tepe bölgesi Kırmızı Yayla mevkiinde Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinde ‘Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2019-8’ operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama tarama çalışmalarında 2 mağara ve teröristlerin geçmiş dönemlerde kullandığı çok sayıda mühimmat bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda 1 adet 81 milimetre havan, 11 adet savunma el bombası, 10 adet roketatar sevk fişeği, 1 adet topuk mayını, 2 bin adet Kalaşnikof mühimmatı, 500 adet Bixi mühimmatı, 1 adet 400’lük mayın, 1 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet Kanas şarjörü, 1 adet taarruz tipi el bombası, 1 adet şemsiye, 2 adet serum ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlerin kullandığı mağaralar


kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmatlar ise Şırnak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:20
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