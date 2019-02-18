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Uludere’de ’huzur yürüyüşü’

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Uludere ilçesinde AK Parti’nin ilçe seçim bürosu açılışına katılan partililer Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay kuyruğu oluşturdu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:39
Uludere’de ’huzur yürüyüşü’

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Uludere ilçesinde AK Parti’nin ilçe seçim bürosu açılışına katılan partililer Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay kuyruğu oluşturdu. Seçim bürosunun açılışından sonra ilçede ilk defa Türk bayrakları eşliğinde huzur yürüyüşü gerçekleştirildi.


Yaklaşan yerel seçimler öncesi AK Parti, Şırnak’ta seçim bürosu açılışlarına devam ediyor. Uludere ilçesinde gerçekleştirilen seçim bürosu açılışına AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Uludere AK Parti teşkilatı ve köylerden gelen partililer katıldı. Seçim bürosu açılışını gerçekleştiren partililer, daha sonra çarşı merkezinden Demokrasi Meydanı’na kadar huzur yürüyüşü düzenlendi. Onlarca vatandaşın katıldığı yürüyüşte ay yıldızlı Türk bayrakları dalgalandırıldı.



“Uludere’de büyük bir zafer alacağız”


Yürüyüş sonunda bir konuşma yapan AK parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan, en büyük arzularının huzur olduğunu söyledi. Hangi görüşte olursa olsun insanları ötekileştirmediklerini belirten Erkan, bu coğrafyanın insanının teröre meyilli olmadığını ifade etti.


AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir ise toplanan kalabalıktan mutluluk duyduklarını söyledi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Uludere’de Allah’ın izniyle büyük bir zaferle çıkacaklarını aktaran Demir, “Bu halkı sömürenlerin elinden belediyeyi alacağız Allah’ın izniyle. Katılımı sağlayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.



“Başkan seçilirsen maaşımı üniversite öğrencilerine burs olarak vereceğim”


Daha sonra konuşan AK Parti Uludere İlçe Belediye Başkan adayı Sait Ürek ise toplanan partililere teşekkür ederek, ilçede kangrenleşen sorunlara AK Parti sayesinde çözüm getireceklerini söyledi. Ürek, “Uludere’mizin huzur için, gelişmesi için inşallah yerel seçimlerde belediye başkanı seçilirim. Yeni projelerimizle ilçemizi güzelleştireceğiz. Birçok projenin hayata geçirilmesi için büyük çaba sarf edeceğiz. Bugün bu huzur yürüyüşü ve seçim büro açılışımızda bizlerle olan Goyan aşiretine şükranlarımı sunuyorum. Bu atmosfer aslında bize 31 mart akşamı bir aydınlık oldu. Allah’ın izniyle ilçemizi en güzel şekilde tüm dünyaya projelerimizle tanıtacağız. Belediye başkan olacağım süre zarfında alacağım maaşımın hepsini üniversitelerde okuyan kardeşlerime burs olarak dağıtacağım. Bölgemizde çok düğünler oluyor. Özellikle maddi anlamda sıkıntı yaşayan aileler var ben yeni evlenecek olan genç adaylarımızın çeyizini alacağım. Buraya katılım sağlan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.



Goyan aşireti AK Parti’ye ’evet’ dedi


AK Parti’nin Uludere ilçesindeki seçim büro açılışına katılan Goyan aşireti mensubu vatandaşlar, Türkçe-Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Bölgede yerel sanatçılardan Gazi Yıldırım’ın söylediği şarkılar eşliğinde AK Parti mitingi huzur mitingine döndü. AK Parti seçim bürosu önünden Demokrasi Meydanı’na kadar yürüyen vatandaşlar ‘AK Parti ile huzur geldi’, ‘biz birlikte koca Türkiye’yiz’ sloganları attı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:39
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