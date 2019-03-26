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Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu gününde yalnız bırakmıyor

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu, evlenen çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor.

26 Mart 2019 Salı 11:45
Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu gününde yalnız bırakmıyor

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu, evlenen çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Halaylara eşlik eden Kaymakam Yakınoğlu, çiftlere altın takmayı da ihmal etmiyor.


Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, Uludere İlçe Belediyesine kayyum olarak atandığı günden bu yana evlenen çiftleri mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Türkçe ve Kürtçe söylenen şarkılar eşliğinde halay çeken Kaymakam Yakınoğlu, çiftlere altın takmayı da ihmal etmiyor. İlçede 7’den 70’e herkesin gönlünü kazanan Kaymakam Yakınoğlu, kentin düğünlerinin Türkiye çapında çok meşhur olduğunu söyledi.


Kaymakam Yakınoğlu, “Binlerce insanın katılımıyla halaylar çekilir ve evlenen çiftlerin mutluluğu paylaşılır. Biz de bugün Fırat kardeşimizin düğününe katılarak onun bu mutluluğunu paylaşmak istedik. Her iki gencimizin ailelerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diler tebrik ediyorum. Bölgemizin insanı ana dili Kürtçe, hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Laz’ıyla hepimiz bu vatanın eşit üyeleriyiz” dedi.


Düğün gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
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