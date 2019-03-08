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Uludere, ay yıldızın gölgesinde

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yıllar önce Bayraktepe olarak adlandırılan bölgede 20 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde Türk bayrağı asıldı.

08 Mart 2019 Cuma 10:21
Uludere, ay yıldızın gölgesinde

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yıllar önce Bayraktepe olarak adlandırılan bölgede 20 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde Türk bayrağı asıldı. Dev bayrak, ilçenin hemen her yerinden görülebiliyor.


Uludere’de Bayraktepe olarak adlandırılan bölgede 20 yıl önce asılan bayrak, sonrasında bilinmeyen bir nedenden dolayı düşmüştü. Bir süre bayrak bulunmayan Bayraktepe’ye yeniden dev bayrak asılması için çalışmalar başlatıldı. Uludere Kaymakamlığı, tarafından yaptırılan 20 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki bayrak, direği ile birlikte vatandaşların omzunda taşındı. Yapılan çalışmaların sonundan dev bayrak, ilçenin hemen yer yerinden görülebilecek şekilde Bayraktepe’ye yerleştirildi.


Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yakınoğlu, ilçeye hakim bir tepede dev Türk bayrağının dalgalanmasının kendilerini onurlandırdığını söyledi. Kaymakam Yakınoğlu, "İlçeye hakim bir tepemiz var. Bayraktepe deniliyordu. Ancak geldiğimde gördüm ki burada bir bayrak yok, biz de istedik ki burada şanlı bayrağımız gece gündüz dalgalansın birliğimizin, beraberliğimizin sembolü ay yıldızlı al bayrağımız sürekli burada bulunsun. Ve birlik beraberliğimizi, bağımsızlığımızı temsil etmeye devam etsin. Bunun için tamamen insan gücüyle aracın dahi çıkamadığı bir yere bayrağımızı oraya diktik ve aydınlatmasını da yaptık. Gece ayrı bir görüntüsü gündüz ayrı güzel bir görüntüsü olmuş oldu. Bu hizmetinde ilçemize ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu hizmetten gerçekten vatandaşımızda memnun kaldı. Yıllardır bayrak tepe olarak bilinen ancak bayrağı olmayan bir yerdi. Belediye olarak son hizmetlerimizden biri. Emeği geçenlerden teşekkür ediyorum. Bayrağımız için şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.


Serbest Tong adında bir vatandaş ise bayrağın bölgeye tekrar yerleştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Tong, “20 yıl önce bir bayrak vardı ama sonra kaldırılmıştı oradan şimdi yeni güzel bir bayrak dikildi. Çok güzel bir görüntü oluştu özellikle akşamları çok güzel oluyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:21
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