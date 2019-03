Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan bir erkek kuaför salonu çalışanlarının sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı etkinlik Uludağ’ın zirvesinde tamamlandı.

Ekol Kuaförü, İnstagram sayfası üzerinden beğenen ve en az üç arkadaşını etiketleyen kullanıcılara Uludağ’da konaklama ve zirvede tıraş imkanı sağlama sözünü veren Ekol Kuaför çalışanlarından Ramazan Aldemir, ’’Sosyal medya hesabı üzerinden başlattığımız etkinlik oldukça yoğun ilgi gördü. Sözümüzü tutup Uludağ’ın muazzam atmosferinde kuradan çıkan iki arkadaşımıza, hem tıraş keyfi hem de Grand Yazıcı Otel’de konaklama imkanı sağladık’’ dedi.

Ramazan Aldemir, ’’Ekol kuaför olarak instagram sayfası üzerinden bir etkinlik düzenlemiştik, sayfamızı takip eden ve en az üç arkadaşını etiketleyen takipçilerimiz içerisinden kura çekeceğimizi belirterek ve bu kuradan çıkan arkadaşlarımızı da Uludağ’ın zirvesinde, hem tıraş hem de konaklama sözünü vermiştik. Nitekim sayfamızı takip edip üç arkadaşını etiketleyenler içerisinden 2 arkadaşımız kuradan çıktılar ve o arkadaşlarımızı tüm masraflar Ekol Kuaför’e ait olmak üzere Uludağ’a getirdik. Uludağ’ın zirvesinde tıraş keyfi yaşattık. Aynı zamanda tıraştan sonra da burada Grand Yazıcı Otel’de konaklama fırsatı yakaladık’’ dedi.

Aldemir, yaptığı açıklamada, Kuaförlük mesleğinin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: ’’Kuaförlük mesleği çok incelik ve dikkat isteyen bir iş, bu sektörde her ustanın kendine has bir tekniği vardır. Bu teknik üzerinden ustalığını sevdirebilen insanların kendine has müşterileri vardır. Biz de Ekol Kuaför olarak farklı bir atmosfer yakalayabilmek adına böyle bir çalışma düzenledik. Uludağ’ın muhteşem ambiyansında tıraş etme keyfini yakaladık. Bu ve buna benzer etkinliklerle tekrar yapmak istiyoruz. Biz böyle bir ilke imza attığımız için çok memnun olduk. Burada bu imkanı yakalayan arkadaşlarımızı da memnun edebildiysek ne mutlu bize.’’

Kuradan çıkıp Uludağ’ın zirvesinde tıraş olma keyfine ulaşan müşterilerinden Furkan isimli genç, duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi, ’’Her şey çok güzeldi. Bize Uludağ’ın zirvesinde tıraş keyfini yaşattıkları için Ekol Kuaför’e çok çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Kuradan çıkan bir diğer talihli ise yaşadığı memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:"Başta duyduğumda inanmamıştım, ama yine de sayfayı takip edip arkadaşlarımı etiketledim, sonrasında kuradan çıktığımı söylediler çok şaşırdım. Uludağ’ın muhteşem atmosferinde hem tıraş hem de konaklama fırsatı yakaladık. Bizlere bu imkanı sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.’’