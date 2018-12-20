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Uludağ'ın eteklerinde bir kişi donmak üzereyken bulundu

20 Aralık 2018 Perşembe 14:57
Uludağ'ın eteklerinde bir kişi donmak üzereyken bulundu

BURSA (AA) - Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda donmak üzereyken bulunan kişi polis ve UMKE ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kestane toplamak için Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden yoldaki kapıyı kıran ekipler Yüksel Gürsoy'a (59) ulaştı.

Donmak üzere olduğu belirlenen Gürsoy, müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Gürsoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:57
  1. donma
  2. kurtarma ekibi
  3. Uludağ

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