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Uludağ’da zorlu kış şartlarında dağcılık eğitimi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Bursa’da düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" sona erdi.

19 Mart 2019 Salı 10:52
Uludağ’da zorlu kış şartlarında dağcılık eğitimi

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Bursa’da düzenlenen "Kış Gelişim Eğitimi" sona erdi.


118 dağcının katıldığı 6 günlük eğitim zorlu çalışmalar sonrası tamamlandı.


Uludağ oteller bölgesinde gruplar halinde kamp kuran 103 sporcu ve 15 teknik heyet, bir hafta süren eğitimlerde arama kurtarmadan hayatta kalmaya, çığ tatbikatından, kaza ve yaralılara müdahaleye kadar birçok konuda eğitim aldı.


Dağcılık eğitimlerinin sonuncusunun kış arama kurtarma eğitimiolduğunu ifade eden Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nazif Makas, "Eğitime katılan arkadaşlarımız bu kursta kışın dağda mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için gerekli teknik, bilgi, beceri ve donanımları kullanmasını öğrenmiş oldu. Kampın son günü yapılan imtihan öncesi tatbikat yaptılar ve öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı buldular" dedi.


Makas, kampı başarıyla bitiren kursiyerler bundan sonra birinci kademe yardımcı antrenör kursuna gideceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:52
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