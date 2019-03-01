Uludağ’da yolu Bursa’ya iniş istikameti İnkaya-Doburca mevkiinde tur otobüsü bariyerleri aşıp devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. IHAAW172644-ASA/01-03-2019- Uludağ’da yolu Bursa’ya iniş istikameti İnkaya-Doburca mevkiinde tur otobüsü bariyerleri aşıp devrildi.

IHAAW172644-ASA/01-03-2019- Uludağ’da yolu Bursa’ya iniş istikameti İnkaya-Doburca mevkiinde tur otobüsü bariyerleri aşıp devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.01.03.2019 17:26:44TSINNNN

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