Uludağ’da yolu Bursa’ya iniş istikameti İnkaya-Doburca mevkiinde tur otobüsü bariyerleri aşıp devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
IHAAW172644-ASA/01-03-2019- Uludağ’da yolu Bursa’ya iniş istikameti İnkaya-Doburca mevkiinde tur otobüsü bariyerleri aşıp devrildi.01 Mart 2019 Cuma 17:37
IHAAW172644-ASA/01-03-2019- Uludağ’da yolu Bursa’ya iniş istikameti İnkaya-Doburca mevkiinde tur otobüsü bariyerleri aşıp devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.01.03.2019 17:26:44TSINNNN
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