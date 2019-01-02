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Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı

"Oteller Bölgesi"nde görüş mesafesinin zaman zaman 30 metrenin altına düşmesine rağmen yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:26
Uludağ'da yoğun sis tatilcilere engel olmadı

BURSA (AA) - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yoğun sise rağmen pistler doldu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 81 santimetreye yükseldi.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışın pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bu arada, yoğun sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi zaman zaman 30 metrenin altına düştü.

Yoğun sise rağmen yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurarak kayak keyfi yaşadı.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:26
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