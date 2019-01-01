Uludağ'da yılbaşı çoşkusu

Uludağ'da yılbaşı çoşkusu01 Ocak 2019 Salı 00:58
BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yılbaşı coşkuyla karşılandı.
Özellikle Körfez ülkelerinden gelen binlerce turist ve yerli ziyaretçi, 2018'in ilk dakikalarına Uludağ'da girmeyi tercih etti.
Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde vatandaşlar yeni yılı beklerken horon tepti, kızaklarla kayak yaptı.
Kayak pistinde, yeni yılın ilk saatleriyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.
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