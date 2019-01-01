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Uludağ'da yeni yıla nöbet tutarak girdiler

Yılbaşı tatilinde binlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da Bursa Jandarma Komutanlığı ve UMKE ekipleri, 2019'un ilk saatlerinde de nöbetlerini sürdürdü

01 Ocak 2019 Salı 01:02
Uludağ'da yeni yıla nöbet tutarak girdiler

BURSA (AA) - Yılbaşı tatilinde binlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 2019'un ilk saatlerinde de nöbete devam etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), asayiş, narkotik, trafik ve Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 personel, 7 noktada aralıksız görev yapıyor.

Gecenin geç saatlerinde günübirlikçilerin gitmesiyle yoğunluğun yarı yarıya azaldığı Uludağ'da kalan tatilciler, oteller ve gece kulüplerinde eğlendi.

Yeni yılın ilk saatlerinde de olumsuzluk yaşanmaması için nöbetlerine devam eden ekipler, Uludağ'da güvenliği sağladı.

JAK ve UMKE ekipleri de kar motorları ve araçlarla devriye gezerek, tatilcilerin kaybolma ve mahsur kalma ihtimaline karşı önlemlerini sürdürdü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 01:02
  1. Bursa
  2. JAK
  3. jandarma
  4. nöbet
  5. Uludağ

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