Uludağ'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Sömestir tatili ve hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle yoğunluğun yaşandığı oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yaparak, kar topu oynayarak, karın tadını çıkardı.

Kar kalınlığının son yağışların ardından 169 santimetreye ulaştığı Uludağ'da havanın güneşli olması da yoğunluğun artmasında etkili oldu.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 1 derece olduğu Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor.