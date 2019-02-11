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Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

1. Oteller bölgesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı- Olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı

11 Şubat 2019 Pazartesi 01:36
Uludağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA (AA) - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde, bir otelin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin yolda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 17 şüpheliyi gözaltına aldı.


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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 01:36
  1. 1 ölü 3 yaralı
  2. Bursa
  3. silahlı kavga
  4. Uludağ

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