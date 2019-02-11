Uludağ'daki kavga kanlı bitti! Valizini alan kaçtı

Bursa'da Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde, iki grup arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği 3 kişininde yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı.

1 kişi hayatını kaybetti

Kavganın, Uludağ'daki kış festivalindeki güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaflar arasında çıktığı öğrenildi. Çıkan silahlı kavgada kayak kiralama işi yapan 19 yaşındaki Yusuf Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

17 kişi gözaltında

Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından özel güvenlik görevlilerinden ve kayak kiralama işi yapan esnaflardan oluşan 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 şüpheli, Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Tatilciler otelleri boşalttı

Yaşanan kavganın ardından bir çok işletme ve otelin camlarında zarar olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise 20'ye yakın boş kovan ele geçirildi. Olayın yaşandığı yerin yakınındaki otellerdeki tatilcilerin, gece yarısı ellerindeki valizler ile otelleri boşalttığı ve tatillerini sonlandırdıkları görüldü. Jandarma ve Özel Harekat ekipleri, uzun namlulu silahlarla çevrede aldığı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Olaya tanıklık eden vatandaşlar, çok sayıda silah sesi duyduklarını, arbede ve büyük panik yaşadıklarını belirttiler. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.