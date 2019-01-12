Uludağ'da kar kalınlığı bir buçuk metre

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı son yağışların ardından 1,5 metreyi buldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı Uludağ'da, yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.