Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 50 santimetreye yükseldi.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 50 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Uludağ'da yarından itibaren birkaç gün boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.