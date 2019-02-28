Uludağ'da kar kalınlığı 171 santimetreye ulaştı Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı son yağışların ardından 171 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 171 santimetre ölçüldü. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı son yağışların ardından 171 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 10, en yüksek sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının bugün aralıklarla sürmesi bekleniyor. Bölgede hafta sonunda ise hava sıcaklığının gün içinde 0 dereceye kadar yükseleceği, cumartesi gününün hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.