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Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

"Oteller Bölgesi"nde kar kalınlığı 101 santimetre olarak ölçüldü

04 Ocak 2019 Cuma 12:16
Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Uludağ'da kar yağışı nedeniyle birçok araç ve tabelalar karlar altında kalırken karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 101 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, kar yağışına rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist, pistleri doldurdu.


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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:16
  1. Bursa
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