0553 313 94 23

İHH ekipleri hayvanlar için yem bıraktı

İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi, Bursa’da kurtarma ekibi çalışanları Uludağ’daki hayvanlar aç kalmasın diye ormana yem bıraktı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 09:16
İHH ekipleri hayvanlar için yem bıraktı

Bursa’da kurtarma ekibi çalışanları Uludağ’daki hayvanlar aç kalmasın diye ormana yem bıraktı.

Hayvanlar için harekete geçtiler

 

İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi, hafta sonu gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünde Uludağ’daki yabani hayatı unutmadı. Ekip üyeleri kış şartları yüzünden aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvanlar için yanlarında götürdükleri yiyecekleri ormana bıraktı.

Belli aralıklarla yapıyorlar

İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi, hafta sonu Uludağ’da 14 km’lik bir doğa yürüyüşü faaliyeti gerçekleştirdi. 26 kişinin iştirakiyle gerçekleşen faaliyette Uludağ’da yaşayan yaban hayvanları için belirlenen bölgelere yiyecekler bırakıldı. İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekip üyesi Fatih Önal, ekibin kondisyonunu diri tutmak maksadıyla bu tür faaliyetleri belli aralıkla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 09:16
  1. İHH
  2. İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi
  3. Yaban hayvanları
  4. yardım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deve tabanı bakımı nasıl olmalı?
    1. Deve tabanı bakımı nasıl olmalı?
    2. İstanbul'da bugün trafik yoğun mu?..
    3. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    4. SPK'dan Pay Alım Teklifi Tebliği'nde..
    5. Düzenli olmanın püf noktaları
    6. Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi..
    7. Bir yanda dua diğer yanda rezalet
    8. Münbiç'te Afrin sendromu! Ortada kaldıla
    9. Baki Demirbaş kimdir?
    10. Adı üstünde: Öksürük Otu
    11. "Ankara dünya başkenti olacak"
    12. Adını zalimden alan bir hastalık..
    13. YAY proje toplantısı VSY..
    14. Poşete ücret ödenecek mi? Poşet..
    15. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    16. Uludağ'da İHH ekiplerinden..
    17. Küresel piyasalar yeni yıla negatif..
    18. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu!..
    19. CHP yine karıştı! İyi Parti isyanı çıktı
    20. Cahit Zarifoğlu kimdir?
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Çin'den dev askeri hamle! New York’un beş katı büyüklüğünde
    Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü
    Korkutan istila! Bodrum ve Marmaris'ten sonra İzmir'de de görüldü