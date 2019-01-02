İHH ekipleri hayvanlar için yem bıraktı
İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi, Bursa’da kurtarma ekibi çalışanları Uludağ’daki hayvanlar aç kalmasın diye ormana yem bıraktı.02 Ocak 2019 Çarşamba 09:16
Bursa’da kurtarma ekibi çalışanları Uludağ’daki hayvanlar aç kalmasın diye ormana yem bıraktı.
Hayvanlar için harekete geçtiler
İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi, hafta sonu gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünde Uludağ’daki yabani hayatı unutmadı. Ekip üyeleri kış şartları yüzünden aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan hayvanlar için yanlarında götürdükleri yiyecekleri ormana bıraktı.
Belli aralıklarla yapıyorlar
İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi, hafta sonu Uludağ’da 14 km’lik bir doğa yürüyüşü faaliyeti gerçekleştirdi. 26 kişinin iştirakiyle gerçekleşen faaliyette Uludağ’da yaşayan yaban hayvanları için belirlenen bölgelere yiyecekler bırakıldı. İHH Bursa Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekip üyesi Fatih Önal, ekibin kondisyonunu diri tutmak maksadıyla bu tür faaliyetleri belli aralıkla gerçekleştirdiklerini söyledi.
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