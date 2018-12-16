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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Uludağ'daki pistler hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçiler ve tatilcilerle doldu

16 Aralık 2018 Pazar 13:55
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

BURSA (AA) - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatilciler pistleri doldurdu.

Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı 41 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 2 derece olan Uludağ'da kar yağışının, perşembe gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:55
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