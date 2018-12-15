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Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

"Oteller bölgesi"nde hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle pistler doldu

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:43
Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, tatilciler pistleri doldurdu.

Hafta sonunu fırsat bilen günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı "oteller bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Tatil için Kıbrıs'tan, Bursa'ya gelen Sevgi Kırboğa, günübirlik Uludağ'a çıktığını ve Uludağ'ı ilk kez gördüğünü belirterek, "Burayı çok beğendim, çok soğuk sadece. Sezon daha yeni açıldı. Bu kadar da yoğunluk beklemiyordum. Kötü bir zamanda geldiğimi düşünüyordum ama kalabalık varmış. Bursa'ya gelmişken, Uludağ'ı da görmeden dönmek istemedim." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Atakan Erdem de sabah saatlerinde Uludağ'a çıktığını vurgulayarak, "Sezonun açıldığını gördüm, ben de kayak takımlarımı aldım ve kaymaya başladım. İlk defa geliyorum. Uludağ'ı çok güzel buldum. Kayak öğrenme aşamasındayım. Öğrendikten sonra her sezon gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Pistte sürpriz evlilik teklifi

Uşak'tan kız arkadaşı Eda Dolunay ve bir grup arkadaşıyla Uludağ'a gelen Özcan Çetin, 1. Yerleşim Bölge'deki pistte bir süre kayak yaptı.

Önceden anlaştığı arkadaşları pistte meşaleler yakarak eşlik ederken, kız arkadaşına yaklaşıp diz çöken Çetin, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu.

Şaşkınlık yaşayan Dolunay'dan "Evet" yanıtını alan Çetin, kız arkadaşına sarılarak mutluluğunu paylaştı.

Çevredeki kayak severler ve arkadaşları da alkış ve ıslıklarla çifti kutladı.

- Kar kalınlığı 44 santimetre

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, 44 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, bugün ve yarın kar yağışı beklenmiyor.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:43
  1. Bursa
  2. evlilik teklifi
  3. Uludağ

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