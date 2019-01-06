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Uludağ'da hafta sonu hareketliliği

Kış turizm merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, teleferik merkez istasyonunda uzun kuyruklar oluşturdu

06 Ocak 2019 Pazar 15:43
Uludağ'da hafta sonu hareketliliği

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Teferrüç Mahallesi'ndeki teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, hafta sonu nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyenler ile günübirlik tatilcileri ağırlayan Oteller Bölgesi'ndeki konaklama tesisleri ve pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Günübirlikçilerin de etkisiyle ciddi hareketliliğin yaşandığı Oteller Bölgesi'nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkartıyor.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının 114 santimetre olduğu ve hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 15:43
  1. Bursa
  2. Uludağ

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